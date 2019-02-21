Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства республики.
В своем заявлении он сказал, что программы "Третья модернизация" и «План нации — 100 конкретных шагов», которые были направлены на ускоренное проведение структурных реформ, реализованы не в полной мере, «положительные изменения так и не достигнуты».
По его словам, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.