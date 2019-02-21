Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства республики.

В своем заявлении он сказал, что программы "Третья модернизация" и «План нации — 100 конкретных шагов», которые были направлены на ускоренное проведение структурных реформ, реализованы не в полной мере, «положительные изменения так и не достигнуты».

«Приняты все необходимые государственные программы, в том числе индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью», — заявил Назарбаев.

По его словам, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.