Схему хищения Арашуковым газа раскрыла ФСБ

За неделю до арестов по делу Арашуковых в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе передала служба экономической безопасности ФСБ.С 2007 по 2017 год советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков и его сообщники расхитили газ на сумму свыше 31 млрд руб., сообщали в СК, как следует из справки ФСБ, большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, пишет РБК.
Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета — либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику, считают в ФСБ. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес. Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса газа». Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы. Затем они отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов в полном объеме.
Рауль Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и преступном сообществе. Вместе с ним по делу проходят гендиректор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, гендиректор «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и директор филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Также в рамках дела арестован исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, объявлены в розыск и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.
Одновременно с Раулем Арашуковым был задержан его сын — сенатор Рауф Арашуков. СКР вменяет ему участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и причастность к двум убийствам.