Ответ Путина критикам

Федор Крашенинников .

Огромная социальная часть послания Владимира Путина Федеральному собранию — это вынужденная и в некотором смысле истеричная реакция руководства страны на идущий от населения запрос о социальной справедливости, который больше нельзя игнорировать.

Несомненно, свою роль в обострении социальной озабоченности Путина сыграли и попытки лидеров оппозиции играть на острых темах — на несоответствии обещанного в «майских указах» тому, что люди видят в зарплатных ведомостях, на экологических и «мусорных вопросах», на росте числе бедных в стране.

Судя по всему, попытки эти оказались успешными, и их эффект оказался столь существенным, что Путину пришлось говорить о темах, навязанных ему его критиками. Возможно, и перенос президентского послания был связан с тем, что президент надеялся, что падение его рейтинга закончится, и он вновь выйдет на трибуну как триумфатор. Но дальше откладывать выступление было уж совсем неприлично, и потому послание президента оказалось именно таким, а не бравурно-геополитическим.

Путин отчасти признал существование огромных социальных проблем, но сделал это так, будто планомерное улучшение жизни под его чутким руководством в стране шло, шло и вот, наконец, дошло и до тех, кого раньше не замечали, так что переживать и митинговать не стоит — со временем государство обо всех позаботится.

Не особо скрываясь, Путин попытался залить разгорающийся пожар социального недовольства огромным количеством новых обещаний, притом что значительная их часть должна быть исполнена достаточно быстро, в том числе и задним числом. Помимо прочего, это вновь подводит нас к мысли, что ситуация в стране достаточно острая и ограничиться просто обещаниям и небольшими подачками уже невозможно — надо дать хоть каким-то людям ощутимые деньги в руки, чтоб этим можно было успокоить и остальных, убедив их дождаться своей очереди.

Обращает внимание и то, что Путин нашел время для самых разных тем, волнующих общество. Уделил он время и для того, чтобы прямо указать чиновникам на необходимость общаться с населением без высокомерия. Очевидно, раздражение граждан от манеры общения с ними государевых людей тоже стало столь явным, что и с ним надо было срочно что-то делать на самом высоком уровне. Трудно ожидать, что чиновники вдруг станут человечными и уважительными, но неудовольствие Путина в каком-то смысле действительно сбавит градус гнева и сделает еще более популярными жалобы на чиновников президенту. В любом случае, замах у послания огромный — пообещать решение самых важных проблем.

Навстречу 2024 году

Может быть, президент действительно решил демобилизоваться с геополитического фронта и плотно заняться улучшением жизни населения? Очевидно, такой эффект и планировалось произвести, но в практическом смысле мы видим нечто иное: Путин хочет быстро и любой ценой сбить внутреннюю напряженность, выбить у своих критиков внутри страны и за ее пределами главный козырь — мол, как можно так много сил тратить на внешнюю политику, когда все так плохо с образованием и медициной, зарплаты низкие, процентные ставки высокие и все плохо?

Прозвучавший анонс раздачи социальных благ позволит отражать все атаки на чрезмерный оборонный бюджет и вложения в восстановление Сирии и помощь Венесуэле, мол, сколько бы ни шло туда, но своим гражданам все равно достается больше!

Путин хочет быстро и любой ценой сбить внутреннюю напряженность, выбить у своих критиков внутри страны и за ее пределами главный козырь — мол, как можно так много сил тратить на внешнюю политику, когда все так плохо с образованием и медициной

Едва ли все озвученные меры были придуманы прямо сейчас. Скорее всего, весь этот аттракцион социальной щедрости был запланирован ближе к выборам, но по описанным выше причинам запускать его пришлось уже сейчас.

Конечно, Путин рискует: до критичного для него 2024 года еще 5 лет, и к тому времени эффект может уже и закончиться. Но сейчас он свою задачу скорее всего решит: прежде чем люди разберутся с новыми обещаниями и вновь почувствуют себя обманутыми, у Путина есть как минимум несколько месяцев, а как максимум — несколько лет.

Именно на это и делается расчет: любой ценой остановить падение рейтинга сейчас, переломить тренд, и к 2024 году подойти не «хромой уточкой», а безусловным лидером, которому есть чем похвастаться и заткнуть рот критикам (о том, как Путин собирается решить проблему-2024, читайте здесь).

Путин очевидным образом готовится к 2024 году, загодя готовя почву и мотивы для продолжения пребывания у власти. Поэтому никаких намеков на реформы и либерализацию в его речи не было

Нельзя сказать, что расчет этот совсем уж напрасный: скорее всего, щедрые посулы дадут эффект и в ближайшее время мы действительно увидим рост рейтингов президента. Во всяком случае, Путин делает на это очень большую ставку — ведь если люди не поверят ему и доверие продолжит снижать, то он окажется в ловушке: новые социальные обещания все равно надо будет хоть как-то выполнять, но при этом искать еще какие-то способы возвращения доверия. Ну или планомерно готовиться к уходу, чтобы отвечал за все уже кто-то другой.

Поэтому ожидание новых рейтингов президента после обращения к Федеральному заданию — это самое нервное время и для него самого, и для его окружения, и для всех тех, кто противостоит Путину.

Подготовка к новым выборам

Итак, Путин очевидным образом готовится к 2024 году, загодя готовя почву и мотивы для продолжения пребывания у власти. Поэтому никаких намеков на реформы и либерализацию в его речи не было — и это неудивительно, потому что сохранить власть можно только в условиях абсолютно зачищенного и полностью управляемого политического пространства. Колоссальные социальные вливания должны гарантировать эту стабильность и дать ответы на все вопросы. В конце концов, почему граждан должна волновать, к примеру, тема коррупции, если им государство пообещало и даже выдало новые пособия или льготы?

Предвыборная мотивация Путина видна даже в том, как он рассуждает о проблеме «сбережения народа». Казалось бы, тема хорошая и правильная, косвенно отсылающая к Солженицыну — главное это народ, его и надо беречь. Но Путина больше всего волнует вопрос демографии и значительная часть анонсированных им мер — это попытки любой ценой справиться с демографическим кризисом и стимулировать деторождение. Путин даже наметил дату «великого перелома» — 2023–2024 год.

То есть государство должно напрячь все силы, чтоб Путину было чем гордиться в том самом рубежном для него 2024 году. Рост рождаемости — это красивый статистический показатель, которым очень удобно отчитываться и опровергать любые претензии в свой адрес, в то время как улучшение качества жизни всех вообще жителей страны так красиво не подсчитать и на графиках не показать, да и все равно останутся недовольные.

Самая унылая часть послания Путина — это все те обещания и лозунги, которые он или уже говорил много раз, или которые очевидным образом противоречат всему тому, чем занимается государство все последние годы. Начиная от баснословного призыва перестать, наконец, раскачиваться и начать действовать, и заканчивая всеми этими нелепостями про развитие бизнеса, цифровой экономики и открытости мира, призывов к правительству привлекать инвестиции и давать дорогу молодым и талантливым.

Послание за океан

Как это часто с ним бывает, проникновеннее всего Путин говорил о самом любимом и важном для него лично — о внешней политике, вооружениях и войне. Любовно перечисляя названия новых вооружений, дважды возвращаясь к своему любимому «Авангарду», Путин, может быть и сам того не желая, показывает, что для него главное — именно это.

После долгих и подробных обещаний всего и всем внутри страны, после демонстрации заботы о бедных, больных, униженных и оскорбленных, он наконец-то оказался в своей стихии — и тут мир снова услышал все то, что повторяется уже много лет: Россия миролюбива и стремится к добрососедству, все обвинения в ее адрес — необоснованны, санкции — ничем не спровоцированные и незаконные. Потому Россия будет закладывать новые подводные лодки и надводные корабли, строить ракеты с ядерными двигателями и много чего еще - все только для того, чтоб защитить самое главное, свой суверенитет.

Во многом вся предыдущая, социальная, часть для того и была нужна, чтобы со спокойным сердцем анонсировать сумасшедшие траты на все эти «авангарды», «кинжалы», и прочую смертоносную технику.

Милитаристическая часть послания явно была адресована западной аудитории и в итоге свелась к откровенным угрозам. «Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем вооружений! Мы просим только об этом! А потом принимают решения!» — обратился Путин к заокеанским слушателям, довольно толсто намекая, каким будет его последний аргумент в идущем споре.

Россия все сильнее рискует повторить путь СССР — остаться в итоге с горами ненужного оружия на фоне заведомо неисполнимых социальных обещаний и разваленной экономики

И дальше кратко описал тот тупик, в котором нам предстоит жить ближайшие годы: «Мы готовы к переговорам, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока наши партнеры созреют». То есть, по мысли Путина, Запад должен встать на его точку зрения и забыть все свои претензии по поводу Крыма, Донбасса и всего остального, что случилось за последние годы, признать, что пакостил исключительно в силу врожденной злокозненности и русофобии, и только после этого быть признанным дозревшим до переговоров. Сомнительно, чтобы такое вообще было возможно и тем более в ближайшее время. Значит, все это очень надолго, и Путин тоже мыслит себя во главе России еще долго, чтоб дождаться капитуляции Запада.

Поэтому, несмотря на финальные заверения в том, что «нам нужен мир», впечатление от послания Путина остались самые тягостные, и как раз насчет мира все более чем сомнительно. Насколько исполнимы щедрые социальные обещания, во сколько обойдется весь этот милитаризм и есть у России деньги, чтоб выдержать и первое, и второе, и чудовищное воровство, без которого уже давно ничего не обходится — на этот вопрос каждый должен попытаться ответить самостоятельно.

Хочется ошибиться, но ничем хорошим все это, похоже, не кончится, Россия все сильнее рискует повторить путь СССР — остаться в итоге с горами ненужного оружия на фоне заведомо неисполнимых социальных обещаний и разваленной экономики.