Послание Путина: главные тезисы

Выступление Путин начал с того, что его речь будет посвящена развитию страны. Хотя в итоге не менее получаса он говорил о политике США и о том, как Россия собирается ответить на нее. Ключевой задачей государства президент назвал поддержку семьи, так как рождаемость в стране снижается, а переломить негативную демографическую ситуацию, по словам Путина, необходимо уже к 2024 году.

Помощь многодетным и малоимущим

Путин предложил с 1 января 2020 года поднять уровень выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы с 1 июля повысить с 5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Для многодетных президент также предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость. «Правительству и Центральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем — до 8% и ниже, как это и установлено в майском Указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется», — отметил Путин, предложив распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

Для семей, где рождается третий и последующий ребенок, Путин предложил новую льготу — «из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тыс. руб. из ее ипотечного кредита», причем ввести это уже в нынешнем году. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 млрд руб., в 2020-м —28,6 млрд руб., в 2021-м — 30,1 млрд руб.

Для борьбы с бедностью Путин предлагает использовать «социальный контракт»: «Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. <…> При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом». За 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек.

Пенсии

Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. «То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», — сказал президент.

Борьба с раком и земские врачи

До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех населенных пунктах России. Для этого Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — 1 млн руб., фельдшеры — 500 тыс. руб.

За ближайшие шесть президент обещал направить на борьбу с онкологическими заболеваниями не менее 1 трлн руб., которые пойдут на организацию «своевременного, эффективного и доступного лечения», внедрение передовых технологий.

Образование

«Порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации», — признал президент. За два года проблему нужно полностью решить, заявил он. Все школы, по его словам, к концу 2021 года должны иметь высокоскоростной интернет.

Также с 2020 года Путин предложил запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут в села и малые города.

Снизить инфляцию

В 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Правительству и ЦБ необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции, заявил президент.

Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике: увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет, улучшение делового климата — рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7%, снятие инфраструктурных ограничений, подготовка современных кадров и создание мощной научно-технологической базы.

По словам Путина, в России формируется «колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию»: «Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объемом порядка 6 трлн руб.»

Ослабить давление на бизнес

«Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», — признал президент.

По его словам, 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается не доходя до суда: «В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу». Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Также необходимо «жестко ограничивать» поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей фигурантов «экономических дел».

Россия и США

США использовали надуманные предлоги, обвиняя Россию, для выхода из ДРСМД. Вашингтон сам нарушает соглашение, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет «подхрюкивать», заявил Путин. По его словам, Россия не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, но если это сделают США, то ответ будет зеркальным.

Новые вооружения

Испытания нового российского вооружения, о котором президент говорил в Послании-2018, идут по плану. Уже весной будет спущена на воду первая атомная лодка-носитель беспилотной подлодки «Посейдон». Лазерные системы «Пересвет» к декабрю заступят на боевое дежурство. Комплекс «Авангард» уже производится серийно. «Пусть подсчитают дальность и скорость подлета», — пригрозил президент потенциальным противникам. Кроме того, он сообщил, что ракеты будут нацелены не только на территории, с которых может быть запуск ракет по России, но и на территории, где находятся «центры принятия решений».