СБУ назвала имена возможно причастных к убийству журналистов в ЦАР

«По имеющимся данным наемники ЧВК были направлены в ЦАР руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с российским бизнесменом Евгением Пригожиным — ООО «М-Финанс». При этом, доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина», — говорится в сообщении СБУ.

В задачи службы безопасности ООО «М-Финанс» в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований, а также «обеспечение тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республики в Россию в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб», говорят в СБУ. Всего спецслужба Украины установила 37 россиян, которые привлекаются руководством военной разведки России к выполнению служебных задач в ЦАР в составе «службы безопасности ООО «М-Финанс». Среди них уже идентифицированы 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов. Большинство из этих лиц участвовали в конфликтах на Востоке Украины и в Сирии.

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами России информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель «службы безопасности компании «М-финанс» Захаров получил «категорический приказ принять исчерпывающие меры» для недопущения утечки информации о присутствии бойцов стране. В СБУ говорят, что их материалы могут стать «ключом» для установления и задержания конкретных исполнителей преступления в ближайшее время.

На сайте СБУ названы имена россиян, которые, как утверждает спецслужба, находились в ЦАР в момент убийства журналистов: Заличев А.Б., Грузденок Р.В., Юдов С.М., Фарафонов А.Е., Киракосян А.А., Сотов А.А., Бубнов А., Вильдяев В.В., Минибаев И.Р., Завадский С.Ю.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко в конце июля были убиты в ЦАР, куда они приехали для расследования деятельности ЧВК.