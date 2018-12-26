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#Россия и мир

Не договорились

26.12.2018

Президентам России и Белоруссии не удалось достичь взаимопонимания по вопросу компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва

«Некоторые новые нюансы экономические после нового года появляются, поэтому белорусская сторона считает, что необходима компенсация. Российская сторона не во всем согласна», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшего 25 декабря.

По его словам, Москве и Минску еще предстоит найти решения, которые устраивали бы обе стороны, передает РБК.

«Чтобы не допустить, скажем так, каких-то клубков противоречий и условились президенты провести встречу. Пока точной даты нет», — резюмировал Песков.

Россия готовится в 2019-2024 годах реализовать «налоговый маневр» — постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть. Потери бюджета Белоруссии в 2019 году оцениваются в более $300 млн. А общие потери до 2024 года могут составить от $8 млрд до $12 млрд. В качестве компенсации потерь Россия предложила Белоруссии межбюджетный трансферт, однако Белоруссия настаивает на «фиксации этой компенсации в цене получаемой нефти». Кроме того, Минск возмущает цена на газ, установленная Москвой.

Накануне, по результатам переговоров, глава российского минфина Антон Силуанов сообщил о создании рабочей группы для сближения позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской нефтяной отрасли и ценообразования на газ. 

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