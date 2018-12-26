Не договорились

«Некоторые новые нюансы экономические после нового года появляются, поэтому белорусская сторона считает, что необходима компенсация. Российская сторона не во всем согласна», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшего 25 декабря.
По его словам, Москве и Минску еще предстоит найти решения, которые устраивали бы обе стороны, передает РБК.
«Чтобы не допустить, скажем так, каких-то клубков противоречий и условились президенты провести встречу. Пока точной даты нет», — резюмировал Песков.
Накануне, по результатам переговоров, глава российского минфина Антон Силуанов сообщил о создании рабочей группы для сближения позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской нефтяной отрасли и ценообразования на газ.