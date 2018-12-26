Разоблачители — 2018

«В новом докладе использованы результаты мониторинга после ноября 2017 года, когда вышел первый доклад, а также итоги проделанной работы по защите разоблачителей, — рассказал автор исследования, адвокат Александр Попков. — За это время мы выявили 48 таких ситуаций. Также мы выделили последствия, только сейчас наступившие для героев прошлогоднего списка. Так, сразу двое из них — бывший воронежский участковый Роман Хабаров и глава Серпуховского района Александр Шестун — оказались за решеткой».

В докладе отмечается, что власти «куда больше заинтересованы в пресечении любых утечек чувствительной информации, чем в защите граждан, допускающих подобные «сливы».

Чаще всего выступают с разоблачениями жители Центрального и Южного федеральных округов, причем значительная доля принадлежит Москве и Краснодарскому краю. Не так заметно недовольство на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и особенно в Северо-Западном федеральном округе России.

Половина всех разоблачений сделана в сферах образования, медицины и полиции. Педагоги в последнее время поднимали свой голос чаще остальных: низкие зарплаты, тяжелые условия работы, плохое материальное обеспечение в учебных заведениях и ощущение собственного бессилия заставляют не склонных к публичности учителей заявлять о проблемах во всеуслышание, отмечается в докладе. Летом 2018 года полицейские, направленные в города, где проводились матчи Чемпионата Мира по футболу, сетовали на условия проживания, плохое питание, тяжелый режим работы и отсутствие полноценного отдыха.





«Ухудшающиеся условия жизни, давление начальства, а также пронизывающие все сферы коррупционные проявления все чаще заставляют людей в отчаянии выплескивать наружу ведомственные изъяны и злоупотребления», — делают вывод правозащитники. Разоблачителей становится все больше, они действуют ярче и острее, например, проводя пикеты и голодовки; сплоченнее — объединяясь в группы; профессиональнее — качество журналистских расследований существенно возросло.

Травля заявителей — шаблонная форма реагирования руководства. Ведомства и корпорации оказывают на нелояльных все более жесткое давление. Преследование может занять и годы, а правдоборцы могут добиться справедливости или хотя бы восстановить статус-кво очень редко, говорится в докладе.