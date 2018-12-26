Суд от Пригожина

Возведением в центре Санкт-Петербурга судебного квартала с резиденцией Верховного суда и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,735 млрд рублей займутся структуры близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», пишет «КоммерсантЪ».
По данным источников издания, знакомых с проектом Управления делами президента, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом. Участники строительного рынка рассказали, что Пригожину доверено курировать строительство судебного квартала, и сейчас близкие ему структуры активно проводят коммерческие тендеры и запросы предложений среди крупных строительных компаний для привлечения их к строительству отдельных объектов стройки без авансирования. Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники «Ъ» называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО «Лизена».
В структуре бизнеса Евгения Пригожина и раньше были компании, в том числе «дочки» холдинга «Конкорд» или аффилированные с ним ООО, которые реализовали в центре Санкт-Петербурга инвестиционные проекты, связанные со строительством и реконструкцией исторических зданий.
Евгений Пригожин находится под санкциями США, как и его Агентство интернет-исследований, называемое еще «фабрика троллей». Пригожина также связывают с ЧВК Вагнера.
По данным источников издания, знакомых с проектом Управления делами президента, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом. Участники строительного рынка рассказали, что Пригожину доверено курировать строительство судебного квартала, и сейчас близкие ему структуры активно проводят коммерческие тендеры и запросы предложений среди крупных строительных компаний для привлечения их к строительству отдельных объектов стройки без авансирования. Одной из структур, направляющих такие предложения, собеседники «Ъ» называют созданное в 2014 году в Петербурге ООО «Лизена».
В структуре бизнеса Евгения Пригожина и раньше были компании, в том числе «дочки» холдинга «Конкорд» или аффилированные с ним ООО, которые реализовали в центре Санкт-Петербурга инвестиционные проекты, связанные со строительством и реконструкцией исторических зданий.
Евгений Пригожин находится под санкциями США, как и его Агентство интернет-исследований, называемое еще «фабрика троллей». Пригожина также связывают с ЧВК Вагнера.