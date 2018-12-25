Рейтинги губернаторов упали

Как сообщает РБК, в десятке аутсайдеров, у которых за полгода зафиксировано наибольшее падение показателей, оказались Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Сергей Аксенов (Крым), Сергей Морозов (Ульяновская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Юрий Берг (Оренбургская область), Игорь Орлов (Архангельская область) и Алексей Орлов (Калмыкия).



Повысились рейтинги у Станислава Воскресенского (Ивановская область), Андрея Травникова (Новосибирская область), Сергея Левченко (Иркутская область), Марата Кумпилова (Адыгея), Михаила Ведерникова (Псковская область), Андрея Клычкова (Орловская область), Глеба Никитина (Нижегородская область), Сергея Собянина (Москва), Александра Богомаза (Брянская область) и Александра Буркова (Омская область). Как отмечает агентство, больше половины из них новички, впервые избравшиеся в нынешнем году.У нескольких губернаторов негативные оценки деятельности превышают позитивные в течение года и более. В их числе Алексей Орлов (Калмыкия), Марина Ковтун (Мурманская область), ​Сергей Гапликов (Коми), Александр Левинталь (Еврейская автономная область) и Борис Дубровский (Челябинская область).У Ковтун, Орлова и Дубровского полномочия истекают в следующем году. Источники, близкие к Кремлю, ранее говорили РБК, что Москва начала искать замену губернатору Мурманской области; в зоне риска находится и глава Челябинской области.​Падение рейтинга главы Ингушетии связано с принятием закона о границе республики с Чечней. На рейтинги практически всех остальных губернаторов-аутсайдеров повлияла пенсионная реформа в совокупности с проблемами регионов. На рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (падение на 29%) и Игоря Орлова (падение на 25%) негативно сказались и планы регионов по утилизации московского мусора.