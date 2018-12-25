«Голос» заявил о фальсификациях в Приморье

Во Владивостоке 16 декабря зафиксированы убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010), утверждают в «Голосе». Копии итоговых протоколов с этих участков имеют признаки подделки: в них встречаются прописные буквы вместо строчных, отличается качество шрифта, метрика используемого шрифта, взаимное расположение отдельных блоков текста, размеры пробельных элементов, названия строк протоколов и т. п. Во всех сомнительных протоколах УИК с КОИБ-2010 результаты кандидата Олега Кожемяко оказались более 70%.

Время ввода данных с «сомнительных» УИК, оборудованных КОИБ-2010, в систему ГАС «Выборы» также позволяет говорить о скоординированном и централизованном характере фальсификаций, говорят авторы доклада. Все они появились лишь в конце подсчета голосов и приблизительно в одно время — после 1:00 17 декабря по местному времени, спустя пять часов после начала подсчета голосов. Более ранние результаты радикально расходятся с данными КОИБ-2010, введенными в конце подсчета голосов — на поздних УИК Кожемяко получил преимущественно больше 70% голосов, а на более ранних — в промежутке от 35 до 50%.

Данные, полученные от наблюдателей и членов комиссии, а также результаты статистического анализа итогов голосования ставят под сомнение победу Олега Кожемяко в первом туре голосования.

«Голос» требует от Центризбиркома провести проверку на всех участках с КОИБ-2010, рекомендовать крайизбиркому обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 участках и провести там ручной пересчет.