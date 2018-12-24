Ступени главного военного храма отольют из трофейной техники вермахта

Ступени главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейной техники вермахта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.«Нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — цитирует Шойгу «Интерфакс».
Ранее идея строительства главного храма ВС России получила благословение патриарха Кирилла. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории вооруженных сил.