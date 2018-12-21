Проповедь верующим в Путина

Пресс-конференции Владимира Путина бесполезно анализировать как информационное мероприятие, какими являются встречи с прессой лидеров других стран. Владимир Путин, а точнее, его команда год за годом устраивают пропагандистское шоу, главный и единственный смысл — демонстрация статус-кво. Есть несменяемый лидер, который все знает и у которого есть ответы на все вопросы. То, что цифры могут отличаться даже от данных официальной статистики, а интерпретации событий может быть несколько эксцентричной – это все вызывает ажиотаж только в кругах, которые и так не верят Путину и в Путина.



Примечателен вопрос журналиста «КП» Гамова, который посетовал, что чиновники среднего звена зачастую ведут себя неправильно и тем самым мешают людям «верить в Путина». Несмотря на то, что даже сам президент России после этого подверг критики популярный среди его пропагандистов тезис о плохих боярах при хорошем царе, журналист Гамов сказал о главном – о вере в Путина.

Как верующий человек идет слушать выступление своего духовного лидера не с целью услышать новости, а с целью укрепиться в вере, так и зритель, на которого рассчитано общение Путина с прессой, не ищет в его высказываниях противоречий или сенсаций



Пресс-конференция Путина – это мероприятие вероучительное, часть государственного культа. Именно поэтому общение с прессой не сопровождается сенсационными новостями, яркими комментариями, неожиданными заявлениями. Ждать всего этого в четырнадцатый раз могут или очень наивные или очень молодые люди, которые в силу жизненных обстоятельств еще не разобрались в сути наблюдаемого.

Как верующий человек идет слушать выступление своего духовного лидера не с целью услышать новости, а с целью укрепиться в вере, так и зритель, на которого рассчитано общение Путина с прессой, не ищет в его высказываниях противоречий или сенсаций – он ищет в них уверенность в правильности своей веры и подтверждение разделяемых им истин. И не только ищет, но и находит – потому что все то, что критикам Путина кажется смешным, нелепым или прямо противоречащим фактам, позитивно настроенной к нему аудитории воспринимается как нечто вполне логичное и убедительное.

Расстановка акцентов

Путин на самом деле вовсе не так публичен, как должен был бы быть человек в его положении. Нормальная схема общения лидера государства с обществом – это постоянная дискуссия с соратниками и оппонентами, постоянные интервью и заявления по всем острым и нелицеприятным вопросам, регулярные пресс-конференции. Путин предпочитает общаться с прессой редко, но много. Проговорив четыре часа, он обеспечил пропагандистскую машину множеством цитат по самому широкому кругу вопросов, которые какое-то время будут широко использоваться.

Но самая главная задача одного из важнейших мероприятий путинской России – трансляция настроения, расстановка акцентов. Если в ходе общения Путин кого-то журит в своем окружении – значит и пропагандистам можно себе позволять их немножко критиковать. Если он кого-то хвалит – значит, критикам надо умереть пыл и присоединиться к хору восхваляющих. Ну и так далее по всему списку вопросов. Подобострастный зритель, а тем более тот, кому по роду деятельности положено искривляться вместе с линией партии, легко считывает актуальные тренды и получает богатый материал для своей деятельности: про это надо говорить так, про этого – так, а про это вообще ничего не говорить.

В этом смысле характерно освещение темы Крыма. Многим наблюдателям, особенно украинским или ориентированным на восприятие украинской точки зрения, все еще кажется, что в России ничего не изменилось с 2014 года, и Крым является едва ли не стержнем пропаганды. Но из пресс-конференции Путина в 2018 году очевидно, что это не так: теперь Крым не сакральная земля, не ось, вокруг которой вращается вся политика, а просто один из множества регионов России. В нем проходят совещания, в него вкладываются какие-то деньги, там строится военная инфраструктура – и Путин подчеркивает, что это не делается не потому, что Крым какой-то особенный, а потому, что Крым обычный, регион и Генеральному штабу виднее, в каком регионе России что размещать для её обороны.

Если в ходе общения Путин кого-то журит в своем окружении – значит и пропагандистам можно себе позволять их немножко критиковать. Если он кого-то хвалит – значит, критикам надо умереть пыл и присоединиться к хору восхваляющих



Между прочим, такой подход гораздо более категоричен, чем прежний: Путин говорит о Крыме спокойно и тем самым снова и снова дает понять, что вопрос решен раз и навсегда. Во всяком случае, до тех пор, пока он будет проводить свои пресс-конференции.

То же самое касается и Украины: как бы ни хотелось в Киеве, Путин будто сдерживает себя. Возможно, он действительно не хотел давать поводы для набирающей обороты предвыборной кампании в Киеве и своим нарочитым нежеланием углубляться в украинские дела показал всем, что в целом ему все равно, он мыслит на ином уровне – о судьбах народов. В любом случае, по сравнению с выступлениями первых прослекрымских лет, президент России высказывался по украинскому вопросу гораздо менее обильно и даже можно сказать – сдержанно.

Нельзя не отметить и акценты в трактовке Путиным экономического положения России: он категорически отрицает не только сколько-нибудь существенное негативное влияние санкций и антисанкций на экономическое положение страны и её граждан, но и вообще отказывается видеть в них какие-либо причины, кроме русофобии и последствий мирового финансового кризиса. Более того, в предлагаемой Путиным мифологии иначе никогда и не было. «Океания всегда воевала с Остазией», что тут можно еще добавить?

Это тоже вполне успешная тактика: увязывание экономическим проблем с реальной причиной ссоры с Западом – крымской эпопеей – рано или поздно привело бы население к мысли, что Крым обходится слишком дорого и стоило ли вообще в это влезать. В предлагаемой же Путиным конструкции Крым, как уже было сказано, просто регион России, а все проблемы от русофобии и врожденной злокозненности англо-саксонского мира.

Уход от дискуссии

Путин уже давно прекратил дискутировать со своими оппонентами и даже когда он дает возможность задать не очень приятные ему вопросы, никакой дискуссии или даже неловкой ситуации не возникает. Его спрашивают про пытки и необходимость радикального реформирования ФСИН, а он безапелляционно отвечает, что надо просто совершенствовать существующие структуры дальше. Его спрашивают про Льва Пономарева, а он лицемерно кивает на суд, хотя только что рассуждал о праве людей протестовать.

Возвращаясь к теме Украины, нельзя не отметить, что попытка украинского журналиста задать Путину неудобный вопрос в итоге превратилась в выгодную Путину подачу. Те зрители, которые смотрят пропагандистскую продукцию российского телевидения регулярно, просто увидели знакомый им карикатурный типаж украинца, и только укрепились в своей вере в то, что им вовсе не врут, а украинцы и на самом деле изъясняются вот таким вот диковинным языком, а спорить с ними не о чем – надо просто повторить снова то, что обычно говорится: это у вас все плохо, а у нас все хорошо.

Монументальные путинские выходы к обществу – это модернизированные с учетом требований века пленумы ЦК КПСС. Едва ли имело какой-то практический смысл углубляться в доклады советских генсеков на тех самых пленумах



Нравится кому-то или нет, но надо признаться: у Путина все хорошо и он вполне уверенно чувствует себя на подконтрольной территории. Надежды на то, что во время общения с прессой он скажет что-то сенсационное или тем более неловким признанием нанесет удар себе же, столь же тщетны, как если бы атеист пришел в церковь и, слушая литургию, ожидал признания священника в том, что бога нет и все напрасно.

Монументальные путинские выходы к обществу – это модернизированные с учетом требований века пленумы ЦК КПСС. Дважды в год Путин лично и подробно говорит обо всем, о чем считает нужным и тем, кто не согласен с ним в принципе, нет смысла все это смотреть и подробно анализировать, как едва ли имело какой-то практический смысл углубляться в доклады советских генсеков на тех самых пленумах. В обоих случаях смысл мероприятия в том, что оно проходит снова и снова, и что-то по-настоящему новое случится лишь тогда, когда это мероприятие в нынешнем виде и с нынешним организаторами по каким-то причинам не состоится.





Самые важные тезисы Путина читайте здесь .

Мнение Андрея Колесникова — здесь .