Депутат Госдумы подал в суд на «Дождь» и «Новую газету»

Депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч подал в Октябрьский суд Белгорода иск о защите чести и достоинства к шести СМИ, в том числе к «Дождю» и «Новой газете» из-за материала о его причастности к делу Шакро Молодого.

Как сообщает «Дождь», претензии Скоча вызвало расследование «Новой газеты» «Четвертая силовая», в котором говорится, что Дмитрий Смычковский — друг бывшего главы ГУ собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко — получил $1,5 млн, из которых миллион передали от Скоча. Деньги следователям планировали передать за освобождение из-под ареста Шакро Молодого (Захария Калашова) и его соратника Андрея Кочуйкова.

После публикации телеканал «Дождь» поговорил со Скочем. Он назвал «чушью» информацию о связи с ОПГ и добавил, что никогда не видел Шарко Молодого. Интервью вышло в эфире. Претензии депутата вызвало описание к видео, в котором пересказывалось содержание материала «Новой газеты».

Среди других СМИ, фрагменты из материалов которых Скоч попросил признать недействительными, оказались «Росбалт», Fonar TV, а также Агентство федеральных расследований. Депутат потребовал удалить информацию, которая, по его утверждению, не соответствует действительности.