Пресс-конференция Путина. Главное

Большая пресс-конференция Путина, 14-я за время его правления, длилась 3 часа 45 минут, на нее аккредитовались 1702 представителя СМИ (рекорд за все время проведения таких форматов), но пустили не всех. ФСО отказалась пропустить в зал для прессы шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова, несмотря на наличие у него аккредитации. «Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — сказал Доброхотов «Эху Москвы». В зале был замечен журналист в футболке с надписью «Навальный», но слова ему не дали. Из российских независимых СМИ удалось задать вопросы только представителям «Новой газеты» и «Znak.com». Они и задали самые острые вопросы.

Об угрозе войны

Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире «затушевывается». Между тем происходит развал системы сдерживания гонки вооружений. Россия при этом вынуждена отвечать на действия США для сохранения паритета: «Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность».

«Есть идея создания зарядов малой мощности, говорят, что их применять не страшно, но это может привести к масштабной войне. На Западе говорят о возможности использования баллистических ракет без ядерного заряда, но кто поймет, в ядерном она исполнении или нет?», — задался вопросом Путин, отметив, что он исходит из того, что «у человечества хватит здравого смысла».

«А если ракеты средней дальности появятся в Европе, что нам делать?» — спросил Путин у виртуальных оппонентов. И закончил эмоционально: «Пусть потом не пищат!»



Об НКО и деле Бутиной

Путин, как и на встрече с президентским Советом по правам человека, подробно говорил о преследовании в США Марии Бутиной. Он заявил, что не понимает, за что ее задержали. Президент противопоставил ее случай – отметив, что ее могут посадить на 12 лет – российским НКО – иностранным агентам. Он оговорился, что их запрещают, но потом уточнил: не запрещают, а всего лишь заставляют регистрироваться и отчитываться, и не преследуют в уголовном порядке, как в США.

Отвечая на предложение журналистки «Царьграда» расширить закон об НКО-иноагентах на физических лиц, президент дал понять, что ограничится нынешними мерами. Он отметил, что власти опирались на международный опыт, когда принимали закон об иноагентах. Возможно, закон стоит исправить в отношении благотворительных организаций, так как иногда благотворительную деятельность контролирующие органы принимают за политическую, сказал Путин (такое предложение правозащитников звучит на встречах с Путиным на протяжении нескольких лет с момента появления закона).

«Церковь стамбульского прихода»

То, что происходит на Украине в православии, «уму непостижимо», уверен Путин. «Это прямое вмешательство государства в церковную жизнь». Журналист, задавая вопрос об автокефалии украинской церкви, отметил, что за всем этим стоит США. И Путин с таким тезисом фактически согласился. «То, что госсекретарь США позвонил по этому вопросу в Киев, обсуждал эту тему, это ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь. Тем не менее это происходит», – говорит президент России.

УПЦ МП была полностью самостоятельной, а новая украинская церковь будет зависима от Стамбула, уверен Путин, и ввел в оборот новое выражение: «церковь стамбульского прихода». По его мнению, все это делается с целью разрыва российского и украинского народов, это грубое нарушение религиозных свобод.

Друзья: Турция

При этом власти самой Турции президента России радуют. Путин отметил, что отношения с Турцией развиваются хорошо: «Мы должны быть довольны тем, как развиваются российско-турецкие отношения и в экономике, и в сфере безопасности. Хотя наши интересы в чем-то не совпадают, но находим компромиссные решения по урегулированию сирийского кризиса. Мы это очень ценим, это создает условия прогнозируемости и устойчивости наших отношений. И в этом смысле, конечно, очень велика роль действующего президента Турции. Надеемся, что такая же тенденция будет продолжена дальше под руководством господина Эрдогана».

Враги: Порошенко и русофобы

Речи об обмене задержанных в Керченском проливе моряков не идет. Вопрос может быть решен только после окончания следствия. При этом Путин уверен, что киевские власти «послали их, рассчитывая, что кто-то из них погибнет». Провокация была необходима для поднятия политического рейтинга президента Петра Порошенко. «В этом смысле он свою задачу выполнил», – сказал Путин.

На Донбассе Россия оказывает гуманитарную помощь, чтобы людей там «не съели и не порвали».

Президент отметил, что «Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Это естественные связи. Когда-нибудь они дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, ненормальная ситуация будет продолжаться, несмотря на то, кто будет находиться в Кремле».

Слово «русофобы» Путин повторил на этой пресс-конференции несколько раз, имея в виду и Украину, и США.

О ЧВК: вопрос к прокуратуре

Журналист «Новой газеты» Илья Азар задал самый острый вопрос на этой пресс-конференции – о ЧВК Вагнера и гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые расследовали деятельность ЧВК в Африке.

Путин сказал, что их убили местные группировки. Он отметил, что журналисты прибыли в ЦАР без уведомления местных властей, «как туристы».

Президент также сказал, что частные военные предприятия должны работать в рамках закона и за их деятельностью должна следить прокуратура: «По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

На вопрос о «поваре Путина», бизнесмене Евгении Пригожине, которого связывают с ЧВК Вагнера, президент ответил: «Все мои повара сотрудники службы охраны, других нет».

О Пономареве: доверяю суду





«В отношении Пономарева принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнению решения суда», – ответил Путин об аресте руководителя движения «За права человека» 77-летнего Льва Пономарева.



О рэпе: ни запрещать, ни потакать

Путин заявил, что ничего хорошего в запрете концертов рэперов нет. Но искусство должно повышать культурный уровень человека, а не потакать низменным мотивам. Он также отметил, что нельзя допускать пропаганды наркотиков и суицида.

О личном

На вопрос о здоровье Путин ответил: «не дождетесь» (оговорившись, что в межсезонье иногда болеет гриппом), а на вопрос о свадьбе: «Как порядочный человек, я когда-то должен буду жениться».