Пресс-конференция Путина онлайн

Пресс-конференция Путина стартует в полдень по московскому времени. В этом году на мероприятие аккредитовались 1702 представителя СМИ, что стало рекордом. В прошлом году их было 1640.

13:46 Вопрос от США: Трамп заявил о победе в Сирии. Как вы это оцениваете?

Путин: Пока мы не видим вывода войск США из Сирии. О выходе из Афганистана Америка говорит каждый год, но войска там есть. Президент говорит, что в Сирии Россия и ряд других стран планируют политическое урегулирование ситуации. Присутствие войск США при этом не нужно. Оно там итак не является легитимным.

13:34 Вопрос из Якутии: Стоит ли ждать мост через Лену? Он нам нужен.

Путин: Нужно посчитать, поможет ли это развитию региона, экономики. Надо сопоставить расходы и результат для региона.



13:30 Вопрос из Челябинска об утилизации мусора в России.

Путин: Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями. А количество мусора только увеличивается. Нам нужно решить несколько ключевых задач – ликвидировать незаконные свалки и выстроить новую инфраструктуру. Я понимаю людей, выступающих против строительства полигонов, но нам надо чтобы эти заводы были эффективными и безопасными. В Токио стоят заводы почти в центре города и нет никакого запаха. Просто технологии надо соблюдать.



13:26 Возможна ли реставрация социализма в России?

Путин: Думаю, нет. Возможны элементы социализации экономики – справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к тем, кто живет за чертой бедности. В этом смысле, мы ведем на эту политику.



15:24 РИА «Новости»: Как вы оцениваете урон от санкций?

Путин: Россия всегда жила в условиях каких-либо ограничений, не только в 20 и 21 веках. Это связано с ростом могущества России. В санкциях сегодняшнего дня нет никакого смысла, кроме сдерживания нашей экономики. Но наша экономика приспособилась. Минфин США считает, что наше падение в 2015 году связано на 1/3 с санкциями, но думаю там нет одной трети. Потери несут и страны ЕС, потерявшие наш рынок. Это всем наносит ущерб. Но наша экономика адаптировалась, это заставило нас «включить мозги». Но мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без шоков.



15:17 Путин обещает встретиться с главами регионов, где не победили ставленники власти. Ранее СМИ отмечали, что президент не хочет с ними встречаться. Путин уверяет, что никакой политики тут нет, просто ждал окончания выборов в Приморье. Президент говорит, что готов помогать любому избранному губернатору.



13:15 Путин, отвечая на вопрос RT: Хашшоги убит, а Скрипаль, слава богу, жив. В одном случае тишина, а в другом — санкции. Это политизированный русофобский подход. Не было бы Скрипалей, придумали бы что-нибудь еще. Цель одна — сдержать развитие России как возможного конкурента.

13:05 Вопрос из Японии: что необходимо вложить в переговоры, чтобы продвинуть их вперед? Что вы думаете о возможном размещении военной инфраструктуры США в Японии?

Путин: база США в Японии, на Акинаве, уже есть. Местный губернатор и люди против этого, они требуют вывода этой базы. Но есть планы по ее развитию. Конечно, нас беспокоят планы размещения системы ПРО, потому что это не оборонная система. Но мы будем стремиться к заключению мирного договора с Японией.



12:59 «Интерфакс»: Почему государство вмешивается в молодежную музыку, зачем разгонять концерты? Зачем ввели ужесточение за посты в соцсетях с неуважением к власти? Не боитесь потерять молодежь?

Путин рассказывает про молодежь, которая занимается волонтерством, поисковыми работами, молодых ученых – это и есть опора. Что касается наказаний в интернете, Путин говорит, что раз есть ответственность вне Сети, то должна быть и внутри нее.

Разгонять концерты неправильно, считает президент. Но музыка должна поднимать культурный уровень, а не потворствовать низменным инстинктам. Мы не должны допустить пропаганды наркотиков и суицида. Но нужно делать это аккуратно, спокойно. Убеждать в большей привлекательности других ценностей. Но грубо запрещать нельзя.

12:51 Из Петербурга попросили помочь с проектом строительства стадиона. Путин обещал помочь.

12:50 Вопрос из Украины: Сколько денег вы тратите на оккупированный Донбасс? Там же под вашим руководством все в нищете? Каковы условия обмена украинских политзаключенных?

Путин говорит, что это украинские власти ввели блокаду своих граждан и стреляют по ним. Россия оказывает гуманитарную поддержку, чтобы их там окончательно «не съели и не порвали». Что касается власти, то дело не в персоналиях, а в отношениях. Мы за мир во всей Украине. Между нашими странами несмотря ни на что растет товарооборот. Но пока у власти в Киеве русофобы, все будет плохо, несмотря на то, кто находится в Кремле.

Вопросы об обмене моряков можно будет решать после окончания следствия.



12:45 «Известия»: Провокация в Керченском проливе удалась? Что с задержанными гражданами Украины?

Путин: Провокации всегда плохи. С точки зрения повышения рейтинга Порошенко, наверно да. Но это было сделано за счет интересов страны. Украинских военнослужащих послали в надежде, что кто-то из них погибнет. Хорошо, что этого не случилось. Идет следствие.



12:42 Первый канал: люди начинают говорить о ядерной войне. Как вы их можете успокоить?

Путин: Есть опасности. Развал системы сдерживания гонки вооружений. Мы вынуждены отвечать. Мы сохраняем паритет. США вышли из договора о ДРСМД. Нам придется отвечать. Тоже самое по договору СНВ-3. Мы свою безопасность обеспечим, но это подводит нас к опасной черте. Есть идея создания зарядов малой мощности, говорят что их принимать нестрашно. Но это может привести к масштабной войне. На Западе говорят о возможности использования баллистических ракет без ядерного заряда, но кто поймет в ядерном она исполнении или нет. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла.



12:37 Вопрос из Волгограда о производстве льна. Как вы оцениваете состояние промышленности и темпы ее роста, достаточны ли меры по ее поддержке?

Путин: производство льна важно, обещаю посмотреть на ваш институт, что с ним произошло. У нас хорошие показатели в промышленности. Легкая промышленность развивается быстрее отрасли в целом. Поддержка промышленности недостаточна, но мы создали ряд программ по поддержке отдельных отраслей. 450 млрд руб. будет направлено в следующем году.



12:32 ПРАИМ: Бюджет будет профицитным, но рост НДС приведет к росту цен. Не является ли это большой нагрузкой на россиян?

Путин: Да, будет профицит. Но мы не должны забывать, как страна нефтедобывающая, что у нас ненефтегазовый дефицит. Его надо сокращать. Повышение НДС связано с необходимостью удержать ненефтегазовый дефицит. Эффективная ставка НДС будет меньше чем 20%, потому что мы сохранили множество льгот. Я рассчитываю, что это будет разовое явление, и небольшой рост цен пройдет в начале года. ЦБ принимает ряд решений для избежания роста инфляции. Так что считаю, что это решение правильное, оно в том числе, даст нам возможности для реализации нацпроектов.

12:25 ВГТРК: Темпы роста экономики на уровне 1%. Но как тогда говорить о прорывах? Вы командой Медведева довольны?

Путин: с 2008 по 18 рост составил 4 с лишним процента. Но были и более высокие темпы роста, были и спады из-за кризиса всемирного. Это пришло к нам извне. Потом был еще один кризис, спад цены нефть. Так что просто механически нельзя считать. Но прорыв возможен с помощью изменения структуры экономики, на это и нацелены нацпроекты. Нам нужно войти в другую лигу экономик, и не только по объему, а по качеству.

Командой Медведева в целом доволен.

12:20 Вопрос ТАСС: Есть ли целесообразность в нацпроектах? Многие сомневаются в их исполнении.

Путин: Нам нужен прорыв. Но просто так раздать деньги нельзя. Планы развития нужно оформить в документы. Поэтому были созданы 12 нацпроектов. Действительно есть вопросы, связанные с контролем над исполнением, но эту проблему надо решать. Для этого мы работаем с регионами. Если кто-то не готов исполнить задачи, то пусть освободит место, но я таких не вижу. О невозможности говорят люди со стороны.



12:12 Журналисты как могут привлекают президента





12:10 Путин начал с рассказа о достижениях.

11:30 «Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина — это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)», — сообщил Доброхотов.

11:10 Журналисты собираются на мероприятие, но ФСО отказывается пустить шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова. «Тааак, ФСО не пускает. Хотя аккредитация есть и в списках я есть. Куда-то звонят», — написал он в Twitter.

«Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — сказал Доброхотов «Эху Москвы».