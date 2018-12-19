Украина готовит новый проход через Керченский пролив

Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, инцидент с задержанием трех украинских судов 25 ноября — это не спонтанное действо: «С завершением первой очереди Керченского моста они фактически начали экономическую блокаду нашего азовского побережья, продолжая свою экспансию уже на море. РФ хочет сделать Азовское море российским «озером».

Турчинов рассказал, что Украина для укрепления береговой обороны Черного и Азовского побережья. намерена привлечь новые и модернизированные ракетные комплексы: «Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который грозит нашей стране в радиусе 300 км, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу, в том числе и ту, что очень разрекламирована».

Турчинов заявил, что украинские военные корабли будут пытаться пройти через Керченский пролив снова.