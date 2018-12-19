Украина готовит новый проход через Керченский пролив

Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
По его словам, инцидент с задержанием трех украинских судов 25 ноября — это не спонтанное действо: «С завершением первой очереди Керченского моста они фактически начали экономическую блокаду нашего азовского побережья, продолжая свою экспансию уже на море. РФ хочет сделать Азовское море российским «озером».
Турчинов заявил, что украинские военные корабли будут пытаться пройти через Керченский пролив снова.«Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил», — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Турчинова заявила: «Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации».