На блокировку Telegram готовы потратить 20 млрд рублей

В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. По данным Русской службы «Би-би-си», власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы.

К началу 2019 года должны завершиться испытания оборудования по блокировке нежелательной информации на основе технологии DPI в одном из регионов. После этого технологию начнут внедрять по всей стране.

По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей, говорят собеседники «Би-би-си».