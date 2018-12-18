Как в Минске ищут защиту от «братских объятий» Москвы

Одной из главных белорусских новостей минувшей недели стал рассказ независимых белорусских СМИ о том, что президент Белоруссии провел закрытое совещание с участием высших чиновников. На нем обсуждалась защита государственного суверенитета в условиях давления со стороны России, и то, позволит ли состояние белорусской экономики продержаться без российских дотаций в форме дешевых энергоносителей.



Тайное совещание



«Было большое совещание у президента. Решено до конца стоять за независимость. Все поддержали это», – цитирует один из своих источников белорусское издание «Наша Нива». Она же сообщила, что ряд белорусских министров констатировал: на «налоговый маневр нефтяного рынка России ответ необходимо давать с помощью реформ, а не совещаний». Одновременно Белоруссия будет защищаться идеологически. «Вопрос России был поставлен. Среди поручений – пристальнее следить за информационным полем», – сообщил «Нашей Ниве» другой госчиновник.

Впрочем, официально это «совещание по независимости», конечно, отрицается (это обычная практика в Белоруссии). Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила «РИА Новости», что Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики. «Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», – сказала она.

Но источники NT, близкие к правительству республики и администрации президента, подтверждают, что совещание у Лукашенко все-таки было. Оно проходило 13 декабря, а основные обсуждавшиеся вопросы на нем – ситуация в экономике и в идеологической сфере.

«Вопрос по экономике свелся к вопросу о реформах. Ведь приватизация была остановлена в 1994-м, после прихода президента к власти. Крупные госпредприятия так и остаются в госсобственности, и они сильно убыточны, – рассказал NT источник в аппарате Совета министров Белоруссии. – Дотации России, прежде всего дешевый газ, и открытый российский рынок, позволяли держать их на плаву. Теперь, получается, нужно «отпускать» госпредприятия и делать ставку на малый бизнес. А это именно то, чего боится Лукашенко, чего он старался избежать все эти десятилетия».

Смотрят российские телеканалы. Да, новости там редактируются, проходят белорусскую цензуру. Но остаются бесконечные политические ток-шоу про величие России. Белорусы смотрят – и хотят быть частью России. Все самые посещаемые белорусами сайты – российские



Другой источник, в министерстве информации, сообщил NT, что он к описанному совещанию срочно готовил справку о том, какова доля российских СМИ в белорусском информпространстве.

«Конечно, тут все печально, – рассказывает собеседник NT. – Белорусские государственные телеканалы никто не смотрит, они неинтересные. Смотрят российские телеканалы, точнее, их белорусские версии. Да, новости там редактируются, проходят белорусскую цензуру. Но остаются бесконечные политические ток-шоу, остается вся эта лабуда про величие России. Белорусы смотрят – и хотят быть частью России. Все самые посещаемые белорусами сайты – российские. Белорусские интернет-ресурсы даже не входят в первую десятку по популярности. «Советская Белоруссия» печатается безумными тиражами, но никто ее не покупает, подписку приходется организовывать ведомственную, заставлять людей, бюджетников выписывать, как «Правду» в СССР. Чтобы перебить российскую пропаганду своей, у нас нет ни денег, ни сильной идеологической повестки».

С чего началось осложнение

Россия готовится в 2019-2024 годах реализовать «налоговый маневр» – постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Белоруссия до сих пор получала российскую нефть на «союзных» условиях, без 30%-й экспортной пошлины. Перерабатывала ее на своих НПЗ и продавала продукты нефтепереработки на Запад и в Украину, тем самым эффективно наполняя свой бюджет.

Теперь, из-за ожидаемого роста цен на российскую нефть и снижения экспортных пошлин, этот источник доходов исчезнет. Потери бюджета Белоруссии только в 2019 году оцениваются в 630 млн белорусских рублей (более $300 млн). А общие потери для Белоруссии до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, подсчитали белорусские чиновники.

С середины лета Минск обсуждал с Москвой некую межбюджетную компенсацию за этот налоговый маневр, и Москва поначалу на это соглашалась. Но в декабре ситуация изменилась. «Если в августе-ноябре говорили о расчетах, то дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. В конце ноября пошла такая риторика, отказ от обсуждения», – констатировал белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

13 декабря на заседании правительства Союзного государства (СГ) в Бресте Дмитрий Медведев фактически обусловил выравнивание цен на нефть и газ дальнейшей политической интеграцией в рамках договора о Союзном государстве от 1999 года.

«Шантажировать нас, пытаться наклонять, становиться коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов», заявил Лукашенко в ответ на ультиматум Москвы



Медведев предложил Лукашенко два варианта на выбор. Первый, по словам Медведева, «консервативный», «при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчеркиваю, которые установлены в договоре 1999 г., без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор». В этом случае центром интеграции становится ЕАЭС, а Минск решает свои проблемы сам, в том числе покупает углеводороды по рыночным ценам. Второй вариант – реальное строительство Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра (отказ Белоруссии от своей валюты и переход на российский рубль), единой таможенной службы, суда, счетной палаты, законодательства и т. д. Упомянул Медведев и повышение взаимозависимости экономик России и Белоруссии, требование проводить единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования. При втором варианте решится вопрос с финансовой поддержкой Минска, с дешевыми энергоносителями и кредитами.

Правда, Медведев не стал напоминать, что договор 1999-го также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции – путь к единому парламенту и единому президенту.

В конце минувшей недели Лукашенко лично ответил на российские требования в ходе большой пресс-конференции для российских журналистов. «Шантажировать нас, пытаться наклонять, становиться коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто», – сказал президент.

При этом было заметно, что Лукашенко серьезно нервничал. В ходе беседы с журналистами он раз за разом возвращался к теме «российского ультиматума», с каждым разом – все более эмоционально. И в конце концов заявил, что республика никогда не войдет в состав России: «Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию – этого не будет никогда». В заключении сообщил, что рассчитывает решить все проблемные вопросы в отношениях между двумя государствами лично на встрече с Владимиром Путиным 25 декабря.

Военный ответ

Лукашенко с Путиным за последние полгода уже несколько раз встречались, но разрядки в осложнившихся отношениях с Москвой не произошло. Поэтому в Минске рассчитывают на собственные силы. В том числе военные.

После закрытого совещания министр обороны Белоруссии Андрей Равков выступил с важным анонсом. В минувшую субботу, 15 декабря, он заявил о готовящемся сокращении количества причин, с помощью которых молодые люди могут получить освобождение от армии. «Значительная часть населения, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите государства. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность при прохождении срочной или других видов службы. Тут мы видим единственный путь – внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. … Останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам», – заявил Равков.

Собеседники NT среди белорусских чиновников и экспертов трактуют это так: власти на всякий случай готовятся к возможному гибридному вторжению из России по украинскому сценарию. Не случайно официальный Минск после 2014 года открыто положил украинский опыт в основу новой Военной концепции страны, где появилось даже понятие «гибридная война». Также именно с 2014-го пошло активное развитие сил территориальной обороны (подробнее о страхах Минска и военных приготовлениях читайте здесь).

«Часто можно слышать, особенно на уровне обывателей, что Лукашенко, мол, себя обеспечил, сыновей обеспечил какими-то миллиардами, и теперь только смотрит, как ему выгоднее продать Беларусь. Но это совсем не так. Для Александра Григорьевича деньги сами по себе действительно ценности не имеют, его главная и единственная ценность – это власть, – сказал в комментарии для NT белорусский эксперт «Вышеградского клуба» Валентин Корниенко. – Отсюда и его оскорбительные слова в адрес Виктора Януковича, который не вывел танки на улицы, а бежал из страны. Лукашенко никогда не согласится на статус такой же, как, например, у главы Татарстана. Он готов идти на жертвы, и это самое страшное».

Военные Белоруссии прямо высказываются о своем желании служить в российской армии, где лучше платят и дают квартиры. А в милицейских машинах, особенно на востоке Белоруссии (Витебск, Гомель, Орша), не редкость – российские триколоры и портреты Путина



Раскол в элитах

Остается вопрос: а готовы ли идти на те же жертвы белорусские элиты?

По словам собеседников NT в элитах наблюдается раскол – на сторонников и противников более тесной интеграции с Россией. Верхушка силовых структур полностью лояльна Лукашенко, но вот средний и низовой состав силовиков – настроены пророссийски. Военные прямо высказываются о своем желании служить в российской армии, где лучше платят и дают квартиры. А в милицейских машинах, особенно на востоке Белоруссии (Витебск, Гомель, Орша), не редкость – российские триколоры и портреты Путина. Белорусские силовики – пожалуй, самая благодарная аудитория телеканалов, рассказывающих про «возрождение величия России» и «мощь русского оружия».

Иначе обстоит дело с чиновниками и бизнесменами. Здесь отношение к России очень противоречивое. В Белоруссии – самый высокий в мире процент шенгенских виз на 100 тыс. населения. Белорусские чиновники и предприниматели, как и их семьи, привыкли свободно ездить по миру, они видели другой образ жизни, так что «скрепная Россия» их привлекает мало.

В 2015-м, также на фоне рухнувшей экономики и упавшего уровня жизни, он объединял нацию рассказами о том, что «Зато у нас нет войны, как в Украине». Теперь же объединительным мотивом может стать такой: «Россия нас предала, сплотимся вокруг лидера ради независимости»



NT

«С одной стороны, белорусские госслужащие, а также немногочисленные успешные бизнесмены, – очень не любят и боятся Лукашенко, который скор на расправу. Сегодня ты его любимчик, а завтра на тебя наручники надевают безо всякого суда, просто по приказу президента, – сказалабелорусский политик, глава гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. – Поэтому они были бы и рады избавиться от Лукашенко. Тем более, что белорусские чиновники, во всем ограниченные, лишь слюну пускают, когда видят всевластие и безнаказанность своих российских коллег. Но при этом все понимают: не станет Лукашенко – и в Беларуси все заберут российские бизнесмены. Заводы, которые сейчас принадлежат государству и кормят белорусских «красных директоров», приватизирует крупный российский бизнес. Те же чиновники тоже окажутся не у дел, в лучшем случае – как туземная администрация. Все те, кто сделал карьеры и капиталы благодаря Лукашенко, будут сейчас его защищать. Хотя в другой ситуации – они первые же ему поставили бы подножку».

Парадоксально, но Александр Лукашенко, которого националисты обвиняли в «сдаче республики России», сегодня становится в глазах общества главным защитником независимости республики. Те же националисты, которые были его злейшими врагами с 1994 года, сейчас тоже расколоты: многие готовы поддержать Лукашенко, «не то придут русские танки».

«Проблема Беларуси в том, что другой фигуры, вокруг которой могли бы объединиться сторонники независимости, просто нет. Лукашенко все 24 года тщательно зачищал политическое поле, – говорит Ольга Карач. – Большинство белорусов даже не знает, кто премьер-министр. Поэтому у тех, кто не хочет жить «под Россией», выбор невелик: или защищать Лукашенко, или уезжать из страны. Вторых все больше».

На этом фоне Лукашенко готовится переизбраться на очередной срок (пятый или шестой, в зависимости от метода подсчета) в 2019 году. В 2015-м, также на фоне рухнувшей экономики и упавшего уровня жизни, он объединял нацию рассказами о том, что «Зато у нас нет войны, как в Украине». Теперь же объединительным мотивом может стать такой: «Россия нас предала, сплотимся вокруг лидера ради независимости». Вопрос в том, как долго после этого продержится белорусская экономика.