Как в Минске ищут защиту от «братских объятий» Москвы

Одной из главных белорусских новостей минувшей недели стал рассказ независимых белорусских СМИ о том, что президент Белоруссии провел закрытое совещание с участием высших чиновников. На нем обсуждалась защита государственного суверенитета в условиях давления со стороны России, и то, позволит ли состояние белорусской экономики продержаться без российских дотаций в форме дешевых энергоносителей.
Тайное совещание
«Было большое совещание у президента. Решено до конца стоять за независимость. Все поддержали это», – цитирует один из своих источников белорусское издание «Наша Нива». Она же сообщила, что ряд белорусских министров констатировал: на «налоговый маневр нефтяного рынка России ответ необходимо давать с помощью реформ, а не совещаний». Одновременно Белоруссия будет защищаться идеологически. «Вопрос России был поставлен. Среди поручений – пристальнее следить за информационным полем», – сообщил «Нашей Ниве» другой госчиновник.
Но источники NT, близкие к правительству республики и администрации президента, подтверждают, что совещание у Лукашенко все-таки было. Оно проходило 13 декабря, а основные обсуждавшиеся вопросы на нем – ситуация в экономике и в идеологической сфере.
«Вопрос по экономике свелся к вопросу о реформах. Ведь приватизация была остановлена в 1994-м, после прихода президента к власти. Крупные госпредприятия так и остаются в госсобственности, и они сильно убыточны, – рассказал NT источник в аппарате Совета министров Белоруссии. – Дотации России, прежде всего дешевый газ, и открытый российский рынок, позволяли держать их на плаву. Теперь, получается, нужно «отпускать» госпредприятия и делать ставку на малый бизнес. А это именно то, чего боится Лукашенко, чего он старался избежать все эти десятилетия».
Смотрят российские телеканалы. Да, новости там редактируются, проходят белорусскую цензуру. Но остаются бесконечные политические ток-шоу про величие России. Белорусы смотрят – и хотят быть частью России. Все самые посещаемые белорусами сайты – российские
Другой источник, в министерстве информации, сообщил NT, что он к описанному совещанию срочно готовил справку о том, какова доля российских СМИ в белорусском информпространстве.
«Конечно, тут все печально, – рассказывает собеседник NT. – Белорусские государственные телеканалы никто не смотрит, они неинтересные. Смотрят российские телеканалы, точнее, их белорусские версии. Да, новости там редактируются, проходят белорусскую цензуру. Но остаются бесконечные политические ток-шоу, остается вся эта лабуда про величие России. Белорусы смотрят – и хотят быть частью России. Все самые посещаемые белорусами сайты – российские. Белорусские интернет-ресурсы даже не входят в первую десятку по популярности. «Советская Белоруссия» печатается безумными тиражами, но никто ее не покупает, подписку приходется организовывать ведомственную, заставлять людей, бюджетников выписывать, как «Правду» в СССР. Чтобы перебить российскую пропаганду своей, у нас нет ни денег, ни сильной идеологической повестки».
С чего началось осложнение
Россия готовится в 2019-2024 годах реализовать «налоговый маневр» – постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Белоруссия до сих пор получала российскую нефть на «союзных» условиях, без 30%-й экспортной пошлины. Перерабатывала ее на своих НПЗ и продавала продукты нефтепереработки на Запад и в Украину, тем самым эффективно наполняя свой бюджет.
Теперь, из-за ожидаемого роста цен на российскую нефть и снижения экспортных пошлин, этот источник доходов исчезнет. Потери бюджета Белоруссии только в 2019 году оцениваются в 630 млн белорусских рублей (более $300 млн). А общие потери для Белоруссии до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, подсчитали белорусские чиновники.
С середины лета Минск обсуждал с Москвой некую межбюджетную компенсацию за этот налоговый маневр, и Москва поначалу на это соглашалась. Но в декабре ситуация изменилась. «Если в августе-ноябре говорили о расчетах, то дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. В конце ноября пошла такая риторика, отказ от обсуждения», – констатировал белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.
13 декабря на заседании правительства Союзного государства (СГ) в Бресте Дмитрий Медведев фактически обусловил выравнивание цен на нефть и газ дальнейшей политической интеграцией в рамках договора о Союзном государстве от 1999 года.
«Шантажировать нас, пытаться наклонять, становиться коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов», заявил Лукашенко в ответ на ультиматум Москвы
Правда, Медведев не стал напоминать, что договор 1999-го также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции – путь к единому парламенту и единому президенту.
В конце минувшей недели Лукашенко лично ответил на российские требования в ходе большой пресс-конференции для российских журналистов. «Шантажировать нас, пытаться наклонять, становиться коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто», – сказал президент.
При этом было заметно, что Лукашенко серьезно нервничал. В ходе беседы с журналистами он раз за разом возвращался к теме «российского ультиматума», с каждым разом – все более эмоционально. И в конце концов заявил, что республика никогда не войдет в состав России: «Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию – этого не будет никогда». В заключении сообщил, что рассчитывает решить все проблемные вопросы в отношениях между двумя государствами лично на встрече с Владимиром Путиным 25 декабря.
Военный ответ
После закрытого совещания министр обороны Белоруссии Андрей Равков выступил с важным анонсом. В минувшую субботу, 15 декабря, он заявил о готовящемся сокращении количества причин, с помощью которых молодые люди могут получить освобождение от армии. «Значительная часть населения, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите государства. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность при прохождении срочной или других видов службы. Тут мы видим единственный путь – внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. … Останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам», – заявил Равков.
Собеседники NT среди белорусских чиновников и экспертов трактуют это так: власти на всякий случай готовятся к возможному гибридному вторжению из России по украинскому сценарию. Не случайно официальный Минск после 2014 года открыто положил украинский опыт в основу новой Военной концепции страны, где появилось даже понятие «гибридная война». Также именно с 2014-го пошло активное развитие сил территориальной обороны (подробнее о страхах Минска и военных приготовлениях читайте здесь).
«Часто можно слышать, особенно на уровне обывателей, что Лукашенко, мол, себя обеспечил, сыновей обеспечил какими-то миллиардами, и теперь только смотрит, как ему выгоднее продать Беларусь. Но это совсем не так. Для Александра Григорьевича деньги сами по себе действительно ценности не имеют, его главная и единственная ценность – это власть, – сказал в комментарии для NT белорусский эксперт «Вышеградского клуба» Валентин Корниенко. – Отсюда и его оскорбительные слова в адрес Виктора Януковича, который не вывел танки на улицы, а бежал из страны. Лукашенко никогда не согласится на статус такой же, как, например, у главы Татарстана. Он готов идти на жертвы, и это самое страшное».
Военные Белоруссии прямо высказываются о своем желании служить в российской армии, где лучше платят и дают квартиры. А в милицейских машинах, особенно на востоке Белоруссии (Витебск, Гомель, Орша), не редкость – российские триколоры и портреты Путина
Раскол в элитах
Остается вопрос: а готовы ли идти на те же жертвы белорусские элиты?
По словам собеседников NT в элитах наблюдается раскол – на сторонников и противников более тесной интеграции с Россией. Верхушка силовых структур полностью лояльна Лукашенко, но вот средний и низовой состав силовиков – настроены пророссийски. Военные прямо высказываются о своем желании служить в российской армии, где лучше платят и дают квартиры. А в милицейских машинах, особенно на востоке Белоруссии (Витебск, Гомель, Орша), не редкость – российские триколоры и портреты Путина. Белорусские силовики – пожалуй, самая благодарная аудитория телеканалов, рассказывающих про «возрождение величия России» и «мощь русского оружия».
Иначе обстоит дело с чиновниками и бизнесменами. Здесь отношение к России очень противоречивое. В Белоруссии – самый высокий в мире процент шенгенских виз на 100 тыс. населения. Белорусские чиновники и предприниматели, как и их семьи, привыкли свободно ездить по миру, они видели другой образ жизни, так что «скрепная Россия» их привлекает мало.
В 2015-м, также на фоне рухнувшей экономики и упавшего уровня жизни, он объединял нацию рассказами о том, что «Зато у нас нет войны, как в Украине». Теперь же объединительным мотивом может стать такой: «Россия нас предала, сплотимся вокруг лидера ради независимости»«С одной стороны, белорусские госслужащие, а также немногочисленные успешные бизнесмены, – очень не любят и боятся Лукашенко, который скор на расправу. Сегодня ты его любимчик, а завтра на тебя наручники надевают безо всякого суда, просто по приказу президента, – сказала NT белорусский политик, глава гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. – Поэтому они были бы и рады избавиться от Лукашенко. Тем более, что белорусские чиновники, во всем ограниченные, лишь слюну пускают, когда видят всевластие и безнаказанность своих российских коллег. Но при этом все понимают: не станет Лукашенко – и в Беларуси все заберут российские бизнесмены. Заводы, которые сейчас принадлежат государству и кормят белорусских «красных директоров», приватизирует крупный российский бизнес. Те же чиновники тоже окажутся не у дел, в лучшем случае – как туземная администрация. Все те, кто сделал карьеры и капиталы благодаря Лукашенко, будут сейчас его защищать. Хотя в другой ситуации – они первые же ему поставили бы подножку».
Парадоксально, но Александр Лукашенко, которого националисты обвиняли в «сдаче республики России», сегодня становится в глазах общества главным защитником независимости республики. Те же националисты, которые были его злейшими врагами с 1994 года, сейчас тоже расколоты: многие готовы поддержать Лукашенко, «не то придут русские танки».
«Проблема Беларуси в том, что другой фигуры, вокруг которой могли бы объединиться сторонники независимости, просто нет. Лукашенко все 24 года тщательно зачищал политическое поле, – говорит Ольга Карач. – Большинство белорусов даже не знает, кто премьер-министр. Поэтому у тех, кто не хочет жить «под Россией», выбор невелик: или защищать Лукашенко, или уезжать из страны. Вторых все больше».
На этом фоне Лукашенко готовится переизбраться на очередной срок (пятый или шестой, в зависимости от метода подсчета) в 2019 году. В 2015-м, также на фоне рухнувшей экономики и упавшего уровня жизни, он объединял нацию рассказами о том, что «Зато у нас нет войны, как в Украине». Теперь же объединительным мотивом может стать такой: «Россия нас предала, сплотимся вокруг лидера ради независимости». Вопрос в том, как долго после этого продержится белорусская экономика.