Майкл Макфол: Путин ужасный стратег

Президент Владимир Путин тщательно разработал образ сильного человека действия — человека, воля и сила которого в одиночку восстановили статус России как великой державы. К сожалению, это часто приводит к действиям, которые являются незаконными, безнравственными и безжалостными, пишет в колонке для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, «Путин и его доверенные лица аннексировали территорию в соседней Украине, сговорились со злым диктатором в Сирии, чтобы убить сотни тысяч человек, нарушили американский суверенитет во время президентских выборов 2016 года, попытались убить бывшего офицера российской разведки на территории страны НАТО и, совсем недавно, напали на украинские суда в международных водах и похитили два десятка украинских моряков».

Макфол отмечает, что для сторонников российского президента цель оправдывает средства, а некоторые лидеры на Западе, в том числе Трамп, убедились, что единственный способ справиться с возрождающейся Россией — это примирение. Но этот вывод преждевременен, считает дипломат.

«В краткосрочной перспективе Путин одержал несколько тактических побед. Однако, в конечном счете, эти самые победы посеяли семена долгосрочной изоляции и слабости России на мировой арене. Почти каждое краткосрочное достижение Путина подорвало долгосрочную цель Путина», — пишет Макфол.

По его мнению, первый стратегический удар пришелся на Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В 2012 году целью внешней политики Путина №1 было создание этой многосторонней экономической организации. Путину понадобилось более 40 млн украинских потребителей, чтобы сделать ЕАЭС жизнеспособным и принести пользу российским экспортерам, и большую часть 2012-13 годов он был сосредоточен на обеспечении членства Украины. Но из-за присоединения Крыма и конфликта на Донбассе Украина никогда не вступит в клуб.

Следующая стратегическая неудача Путина касалась НАТО, продолжает бывший посол. Вторжение России в Грузию в августе 2008 года сделало расширение НАТО на восток де-факто решенным вопросом. До этого альянс не хотел предлагать членство Грузии, а украинские лидеры и общество не стремились вступить в европейский альянс. Со временем отношения между НАТО и Россией улучшились. «И все же вторжение Путина в Украину убило возможность более широкого сотрудничества между Россией и НАТО и побудило НАТО вернуться к своей первоначальной миссии сдерживания России в Европе. Все это было противоположностью долгосрочного результата, которого желал Путин», — считает Макфол.

Помощь Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года привела к тому, что Трамп отказался от многих международных соглашений в пользу Путина, уровень восхищения Соединенными Штатами упал во всем мире, а внутри страны усилилась поляризация. Но вмешательство Путина в американские внутренние дела помогло добиться растущего консенсуса между американскими внешнеполитическими элитами и общественностью относительно антиамериканских намерений Путина. Это единство создало преемственность в политике сдерживания между администрациями Обамы и Трампа. За последние два года Конгресс пошел еще дальше, внедрив новые санкции и оказав помощь Украине.

Последней стратегической неудачей Путина Макфол называет новый раскол в православном религиозном мире — установление автокефалии Украинской православной церкви.

Первоначально воинственная политика Путина за рубежом способствовала его популярности. Однако со временем она снизилась из-за «анемичных» экономических показателей и непопулярной социальной политики, заключает Макфол. По его мнению, граждане России начнут оценивать потери от ослабленного ЕАЭС, усиленного НАТО, объединенной Америки против России и разделенной православной церкви только после того, как Путин отойдет от власти.