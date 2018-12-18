Замкнутый круг

После обсуждения дела «Сети» на заседании СПЧ с участием Владимира Путина родители обвиняемых написали в администрацию президента письмо с жалобой на пытки их детей сотрудниками ФСБ.

Как пишет «КоммерсантЪ», авторы письма сообщают, что поводом «для ареста ребят в Пензе послужило подброшенное сотрудниками ФСБ оружие», уголовное дело построено «на полученных под жесточайшими пытками показаниях», которые задержанных «заставляли заучивать сотрудники ФСБ». Они просят «дать полномочия для изучения и составления справки по делу в качестве независимого эксперта в прошлом следователю по особо важным делам члену СПЧ Евгению Мысловскому».

В ответ на письмо администрация президента уведомила его авторов, что жалоба зарегистрирована и направлена для ответа по существу в ФСБ, «в компетенцию которого входит решение поставленного ими вопроса». Решение, которое примет ФСБ, «можно будет обжаловать в суд или в административном порядке», говорится в уведомлении.

По делу «Сети» проходят 11 человек, которые, по версии следствия, участвовали в террористическом сообществе. Они якобы готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытками заставляли дать признательные показания. На заседании СПЧ 11 декабря Путин пообещал «разобраться», заявив, что информация о пытках его «реально беспокоит», «это абсолютно недопустимо» и «нужно поработать».