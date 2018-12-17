В Приморье победил ставленник Кремля. Что выигрывает оппозиция?

На выборах губернатора Приморья сюрпризов не произошло. Не будет пересчета голосов, не будет второго тура. Ставленник Кремля Олег Кожемяко уверенно побеждает. И, как показывает математик Сергей Шпилькин, с большой помощью административного ресурса. Но нет ажиотажа в новостных лентах: сентябрьская битва за Владивосток уже забылась, в федеральной повестке – совсем другие темы. И все же это не рядовое назначение очередного технократа, кое-как замаскированное под выборы.

Чего хотел Кремль?

Кремль, конечно, хотел реванша. Именно с Владивостока началась досадная череда провалов на выборах губернаторов в сентябре уходящего года. Именно во Владивостоке кандидат от КПРФ, бизнесмен Андрей Ищенко, растерзал во втором туре ставленника власти – Андрея Тарасенко, назначенного врио в октябре 2017-го. Не потому растерзал, что жители Владивостока его как-то вдруг особенно полюбили. Нет, он стал не символом, а поводом, что ли, точкой сборки протеста после начала пенсионной реформы. Голосовали не за него, а против «Единой России», против новых инициатив правительства, против далекой московской власти.

В некотором смысле, это был и личный провал Владимира Путина: сразу после первого тура, в ходе Восточного экономического форума президент встретился с Тарасенко и разговаривал с ним так, будто победа во втором туре – дело решенное. Но недовольство политикой федерального центра для избирателей оказалось важнее, чем рукопожатие и похвала от национального лидера.

Попытка сфальсифицировать результаты выборов, в ходе которой фальсификаторов буквально поймали за руку в прямом эфире, обернулась скандалом всероссийского масштаба, и этот скандал поставил Москву в тупик. Выход из ситуации нашли не сразу, однако нашли: результаты вообще отменили, украв у Ищенко (то есть, повторимся, здесь это важно, у всех, кто голосовал против власти, у большинства политически активного населения Приморья) заслуженную победу. Нелепая мотивировка, озвученная Эллой Памфиловой, – оказывается, за Ищенко тоже где-то кто-то что-то нарушил, – только усиливала ощущение, что Кремль в панике. Губернаторские выборы действительно на глазах превращались в выборы, после Владивостока «корректировать» привычными средствами результаты Владимира и Хабаровска было уже слишком рискованно.



Нужен был человек, который не воспринимался бы как варяг, и при этом не обросший в крае связями, не рванувший бы с места в карьер продвигать бизнес-интересы «близких». Нужен был мир хотя бы в элитах

Ищенко даже попытался устроить что-то вроде протестов и объявил голодовку. Но голодал всего несколько часов и заметно похудеть не успел. КПРФ протест не поддержала.

И началось планомерное наступление на Владивосток. Нашли нового кандидата – грудью закрыть амбразуру вызвался Олег Кожемяко, уроженец Приморья, возглавлявший на тот момент Сахалин. Выбор, говорят источники NT, не случайный: Тарасенко успел со многими поссориться, и нужен был человек, который не воспринимался бы как варяг, и при этом не обросший в крае связями, не рванувший бы с места в карьер продвигать бизнес-интересы «близких». Нужен был мир хотя бы в элитах. И да, нужен был все-таки политик с опытом борьбы, а у Кожемяко такой опыт есть: в выборах разного уровня он с переменным успехом участвует аж с 2001 года, то есть и настоящие выборы тоже застал.

По сценарию политического спектакля требовалось, чтобы кандидат на проблемных выборах был добровольцем, и Кожемяко в прямом эфире федеральных каналов попросил Владимира Путина разрешить ему поучаствовать в выборах. Между прочим, поступок серьезный: провал на выборах означал только одно – конец политической карьеры. Правда, разумеется, никакой возможности отказаться от подвига у Кожемяко просто не было.

Как ковалась победа

Собственно, так и началась кампания: кабинет, двуглавый орел на письменном приборе, двое мужчин за столом. У Путина во взгляде печаль, у Кожемяко – решимость. «Если вы для себя приняли такое решение окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности главы Приморского края. Оставлять такой значимый для страны регион, как Приморский край, не только на два месяца, на день – невозможно», – сказал президент. «Готов, и это решение выверенное, с пониманием того, что предстоит очень много работы», – ответил героический Кожемяко.

После этого он стал мелькать в федеральных новостях едва ли не ежедневно. Ругал чиновников, помогал пенсионерам, катался на велосипеде, бежал марафон, демонстрировал похвальную скромность в привычках. И шага не мог ступить без присмотра старших. В администрации президента поняли главное – выборы пускать на самотек больше нельзя. Местным кадрам доверять нельзя. Смотрящие от администрации и целый десант политтехнологов контролировали ход кампании до мелочей.

Но главное, конечно, не кампания, не мелькание в федеральных новостях, не плакаты с портретом нового врио и слоганом, достойным политика федерального масштаба – «Россия начинается с Приморья!» Победа обеспечивалась административными решениями. Единственного сильного конкурента – Андрея Ищенко, который выборы уже один раз выиграл и у которого победу попросту украли, – отсекли от участия в гонке. Сначала в Москве, по слухам, руководство КПРФ очень убедительно попросили Ищенко не поддерживать. Зюганов просьбу услышал. Ищенко не сразу решился идти самовыдвиженцем, но все-таки решился.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко запомнился разве что тем, что 9 сентября, в ходе первого тура отмененных впоследствии выборов, набрал около 9% голосов, а в ходе второго агитировал за кремлевского кандидата Тарасенко



И его не просто остановили, как это в России принято, при помощи муниципального фильтра. Его слегка унизили, поиграли, как кошка играет с мышкой. Ищенко удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов (результат, как мы понимаем, без соответствующей команды сверху недостижимый). Требовалось 140 подписей, Ищенко принес в краевой избирком 147. Агентства успели дать новость: «Ищенко прошел муниципальный фильтр!» И только потом выяснилось, что в избиркоме валидными признали лишь 134 подписи.

И Кожемяко продолжил перед камерами распекать чиновников и бегать марафоны, готовясь к уверенной победе над малозаметными конкурентами. Единственный хоть как-то известный из участников выборов – депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко запомнился разве что тем, что 9 сентября, в ходе первого тура отмененных впоследствии выборов, набрал около 9% голосов, а в ходе второго агитировал за кремлевского кандидата Тарасенко.

К тому же Кремль не уставал делать региону подарки, из которых главный – статус столицы федерального округа. Его отняли у Хабаровска (наказав заодно мятежный город, где на сентябрьских выборах кремлевский кандидат тоже провалился) и передали Владивостоку. Разумеется, передали не просто так: Кожемяко написал Путину письмо с соответствующей просьбой, и президент не смог не откликнуться.

Вот только социологию по предстоящим выборам даже от прокремлевских агентств не публиковали до последнего – видимо, хвастаться было особенно нечем.





Потенциал протеста

Кремль получил свой реванш. И явка, кстати, выше, чем 9 сентября – примерно 40% против 30%, и даже выше, чем во втором туре отмененных выборов (35%) (по подсчетам Сергея Шпилькина реальная явка составила примерно 37%) . Но у этой победы есть масса неприятных для власти нюансов.

Сама легитимность процедуры вызывает большие вопросы. Жители края выбрали себе губернатора еще в сентябре, но результаты их волеизъявления попросту отправили в помойку, как не соответствующие желаниям федеральной власти. Выбора им фактически не оставили, заставив наблюдать за схваткой кандидата номер один с серыми мышками (до боли похоже на президентские выборы, правда?).

Уже ползут слухи о масштабных фальсификациях, которые на этот раз удалось скрыть. В сеть просочились данные неких «секретных опросов» на выходе с участков, проведенных ФСО, согласно которым реальный результат Кожемяко – меньше 50%.

Но даже если в конспирологию не погружаться, есть еще результат кандидата от ЛДПР Андрейченко – около 26% голосов. Андрейченко практически самоустранился из кампании и делал все, чтобы не создать реальную конкуренцию Кожемяко (кстати, точно так же себя вели «жириновцы» на выборах в Хабаровске и во Владимире, но там оба выиграли на свою беду и вопреки собственным же стараниям).

Голоса за него – это все то же протестное голосование, что и на сентябрьских выборах. Разумеется, многих разочаровала отмена результатов, убив веру в то, что власти в ходе выборов можно хоть что-то доказать. И кампания подействовала, и подарки от центра – тоже. Однако достаточно много избирателей даже в условиях тотального информационного давления готовы преодолеть чувство безысходности и голосовать за кого угодно – лишь бы против ставленника Москвы.

И, кстати, это косвенное, но сильное свидетельство в пользу того, что у проекта «Умное голосование», предложенного Алексеем Навальным, – очень и очень неплохой потенциал. В проблемных регионах (а где у нас теперь беспроблемные регионы?) достаточно людей, готовых поддержать «не-единоросса» просто ради того, чтобы насолить кандидату от власти и самой центральной власти, которую этот кандидат олицетворяет. Даже без координации действий, без информационной и организационной поддержки – все равно готовы.

Похоже, в следующем году нас ждет веселая осень.