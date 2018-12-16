Иконы, автоматы и глинтвейн: как в Киеве создавали независимую от Москвы церковь

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Объединительный Собор в Киеве в присутствии всего политического руководства страны сформировал Православную церковь Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания (Думенко). За ходом исторического события наблюдал корреспондент NT

Народный праздник

На короткое время — на один субботний день — Софийская площадь возле храма Святой Софии в Киеве стала центром не только церковной, но и всей общественно-политической жизни Украины.

Два дня до этого шли снегопады, и в день Собора Киев был уже основательно засыпан снегом. Начали мероприятие чисто по-украински: с митинга на Софийской площади, на котором выступили политики и общественные деятели. Далее последовали классические народные гуляния, с самого утра более массовые, потом народ частично разошелся — все же было довольно холодно.



На Софийской площади жарили шашлыки и колбаски, обильно наливали глинтвейн, выстраивались в очереди в туалеты и заходили попить чай в специальные палатки — пункты обогрева. Кто-то стоял с иконами, кто-то — с флагами, кто-то слушал выступающих музыкантов или разговаривал со священниками — их на площади было великое множество. Активно торговали церковной литературой.

«Это праздник, конечно. Еще год назад я как-то беседовал со своими прихожанами — мы рассуждали, когда у Украины будет своя церковь, признанная всеми православными мира, — сказал на площади корреспонденту «NT» священник из Умани отец Фёдор. — И сходились во мнении, что еще десятки лет пройдут. А тут и года не прошло — а мы уже создаем поместную церковь, равную среди равных. Это тут, в Киеве, все всегда делили, кто от Киевского патриархата, кто от Московского, а кто от автокефальной церкви. У нас так не делят, где город небольшой, там смысла делить нет».

Большую часть присутствовавших на площади составляли приезжие. Десятки автобусов с верующими со всех уголков Украины начали прибывать в столицу еще ночью. Киевляне же на протяжении дня заходили на Софийскую площадь, чтобы просто приобщиться к празднику и самому историческому событию.

Пропущенные на Собор священники потом жаловались на то, что не только отобрали у всех митрополитов и епископов мобильные, но и включили специальные глушилки мобильной связи. Из-за этого перебои со связью были заметны и на Софийской площади



Еще накануне министерство внутренних дел Украины предупредило, что во время Объединительного собора УПЦ в центре Киева возможны провокации. «Все подразделения МВД работают в усиленном режиме для вашей безопасности. Не реагируйте на возможные провокации, а в случае непонятных для вас ситуаций обращайтесь к правоохранителям», — говорилось в сообщении.

Центр Киева был заполнен полицией и бойцами Нацгвардии с автоматами, усиленные экипажи полиции дежурили на въездах в центральную часть города и буквально в каждой подворотне.

Находящаяся неподалеку Киево-Печерская лавра, относящаяся к УПЦ МП (Украинской православной церкви Московского патриархата, не признающего этот Собор и называющего его участников раскольниками) также находилась под усиленной охраной. У ее стен дежурили кареты «скорой помощи» и автомобили спецназа, но обстановка осталась спокойной.

Пропущенные на Собор священники потом жаловались на то, что не только отобрали у всех митрополитов и епископов мобильные, но и включили специальные глушилки мобильной связи. Из-за этого перебои со связью были заметны и на площади рядом.

Объединительный собор

Объединительный собор украинских православных церквей, в ходе которого создавалась Поместная автокефальная Украинская православная церковь и избирался ее предстоятель, проходил в одном из старейших храмов на территории Украины – в Софии Киевской (построена в начале XI века, согласно летописям – по указанию Ярослава Мудрого после его победы над печенегами). Председательствовал представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко не участвовал в Соборе, но ему разрешили на нем присутствовать в качестве наблюдателя. Присутствовал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В Соборе принимали участие церковные иерархи, священники и миряне. Они представляли три православные церкви, ныне действующие в Украине – Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ) и Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП). Первые две Церкви приняли участие в Соборе на уровне своих Архиерейских соборов, и только УПЦ МП была представлена отдельными священнослужителями и мирянами.

Таким образом, создание объединенной церкви поддержали 15 из 61 епископа, до сих пор признававших верховенство Московского Патриархата. Всего же после объединительных процессов под контролем РПЦ останется около четверти православных приходов



С представителями УПЦ Московского патриархата вышла изрядная путаница. Перед началом Собора ожидалось, что на него прибудут 10 епископов. Потом сообщалось, что от «московской» церкви приехали только два иерарха: митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко). Позднее пошли сообщения, что 15 епископов УПЦ МП подписали верительные грамоты митрополиту Симеону, которыми они уполномочили его голосовать от своего имени. И с этими грамотами митрополит Симеон пришел в Софию.

Вероятно, на всякий случай в УПЦ МП отреклись от своих иерархов, прибывших на Объединительный собор. Как сказал ее представитель журналистам, «к нам они больше не имеют отношения».

Таким образом, создание объединенной церкви поддержали 15 из 61 епископа, до сих пор признававших верховенство Московского Патриархата. Всего же после объединительных процессов под контролем РПЦ останется около четверти православных приходов. Они равномерно распределены по всей Украине.

В соборе принимали участие 190 человек. Больше всего было представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину — всего 126 делегатов. От УПЦ МП прибыло 30 делегатов. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов, вместе со священниками и мирянами — 36 делегатов. Впрочем, все это официальные данные, независимого подтверждения которым нет.

Голосование за предстоятеля проходило в два тура. В первом определялись три финалиста — участника второго тура. Голосование было тайным — таково было условие Константинополя.

В первом туре все участники собора получили бюллетени, где были перечислены все украинские экзархи, присутствовавшие на соборе. Во втором туре право голоса имели 66 представителей духовенства, в том числе представители Константинополя — митрополит Галльский Эммануил, экзархи Даниил и Иларион и митрополит Амфилохий.





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В результате главой Единой Поместной Украинской Православной Церкви (таково ее полное название) стал ректор Киевской православной богословской академии епископ Епифаний. За кандидатуру Епифания отдали свои голоса 37 архиереев, а за Симеона — 29. Епископ Владимир, третий кандидат, голосов не получил: его выдвижение было формальностью.

«Произошло нечто, чего еще пару месяцев назад не ожидали ни в Киеве, ни в Москве. Константинополь «намекнул», что не хочет видеть во главе украинской поместной церкви патриарха Филарета, — сказала «NT» украинский религиозный эксперт Катерина Головенко. — В результате кандидатом от УПЦ КП стал официальный преемник патриарха Филарета митрополит Епифаний (Думенко). Но все было сделано достаточно хитро. На случай, если бы на Соборе представители Варфоломея заявили, что одна кандидатура от сорока епископов – это мало, была припасена и кандидатура внутреннего оппонента Епифания — митрополита Луцкого Михаила, за которого накануне проголосовало 12 епископов УПЦ КП». В итоге митрополит Михаил перед вторым туром во избежание конфликта взял самоотвод.

Реакция Москвы и Константинополя

По словам представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, томос об автокефалии новому главе поместной православной церкви в Украине Вселенский патриарх Варфоломей вручит в Константинополе. Кроме того, как заявил Евстратий Зоря, после прошедшего Собора глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял статус митрополита Киевского и всея Украины. Теперь этот титул принадлежит Епифанию.

Произошло нечто, чего еще пару месяцев назад не ожидали ни в Киеве, ни в Москве. Константинополь «намекнул», что не хочет видеть во главе украинской поместной церкви патриарха Филарета. В результате митрополитом Всея Украины стал его представитель



«Разрешите представить новоизбранного предстоятеля — митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос об автокефалии», — сказал потом Пётр Порошенко со сцены на Софийской площади. Он заявил, что этот день войдет в историю как день создания автокефальной поместной украинской церкви.

Московский патриархат, как и ожидалось, осудил киевский Собор и еще накануне призвал мировое сообщество поддержать позицию Москвы. «Патриарх Кирилл обратился в ООН, к Папе Римскому, генсеку ОБСЕ, главам Франции и Германии с жалобой на других православных, с ним не согласных, и с жалобой на украинскую власть. При этом признал, что созданием новой церкви на самом деле занимается не президент Украины, а вселенский патриарх Варфоломей, — сказал в комментарии для «NT» Павел Миронов, представитель Всеукраинского православного братства святого Аристратига Божьего Михаила. — Понятно, что адресаты максимум что сделают — выскажут глубокую озабоченность и призовут стороны к взвешенности и конструктивному диалогу. Диалога, правда, не будет: патриарх Московский со Вселенским теперь не разговаривает, заклеймив того как «раскольника». Но давайте понимать: церковь, ради которой Вселенский патриарх вмешивается в украинские дела, — это не УПЦ КП. Это принципиально новая церковная структура, с большим потенциалом. Оцените масштаб происходящего: создается новая поместная церковь, подобное вообще происходит раз в несколько столетий».

В дни, предшествовавшие Собору, в Украине буквально физически ощущалась растерянность и бессилие представителей Московского патриархата. Им нечего было противопоставить действиям Варфоломея, который не просто обещал дать украинцам томос об автокефалии (то есть канонический статус), но и предлагал свое покровительство, содействие и дипломатическую поддержку на международно-православной арене. Иначе говоря — помочь стать частью глобального церковного проекта, мирового православия.

Несколько месяцев все споры шли вокруг слова «томос», то есть все ждали какого-то определенного документа от Вселенского Патриарха. Но в итоге 15 декабря в Киеве это слово почти не звучало — собравшиеся просто создавали самостоятельную Украинскую православную церковь — с тем же статусом, что и у остальных 14 поместных церквей православного мира.

Ее предстоятель получит томос об автокефалии уже в следующем году из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Произойдет это в канун православного Рождества, 6 января 2019 года.

О том, как украинские православные выбирали между независимостью и верностью Москве, читайте здесь.