Черногорец—2

Двое офицеров российской военной разведки разыскиваются Интерполом как предполагаемые организаторы неудачного переворота 2016 года в Черногории. Реальная личность одного из офицеров является публичной — это Эдуард Шишмаков, другой известен только под подставным именем «Владимир Попов», под которым его и разыскивают. Команда Bellingcat утверждает, что раскрыла реальную личность «Попова» и смогла подтвердить, что он действительно является высокопоставленным офицером ГУ Генштаба России. По данным расследователей, его настоящее имя Владимир Николаевич Моисеев, он подполковник или полковник российской военной разведки, родился 29 июня 1980 года.

По данным Bellingcat Моисеев родился в небольшом селе Пивкино Курганской области. Проходил военную службу в Тюмени, после демобилизации поступил в Тюменский военный институт инженерных войск, который выпускает военных инженеров-специалистов в различных областях от шифрования радиосигналов до дистанционного подрыва бомб. Неизвестно, когда именно (во время учебы или позже) Моисеев был завербован военной разведкой. В какой-то момент с 2005 по 2009 год он переехал в Москву, где служил в воинской части № 48427 ВДВ Спецназа ГРУ. В 2008 году эта часть принимала участие в операциях в Грузии в ходе грузино-осетинского конфликта и российско-грузинской войны. Таким образом, если Моисеев оказался в этой части до 2008 года, он вполне мог принимать участие в российской военной операции в Грузии, отмечается в расследовании.

Подставную личность «Владимир Попов» Моисеев получил в 2009 году. Как и его коллеги, подозреваемые по делу Скрипалей Чепига и Мишкин, Моисеев присутствует в российских базах данных под двумя личностями: как Владимир Моисеев и как Владимир Попов. С 2014 года Моисеев с семьей проживают в общежитии воинской части № 48427 по адресу Матросская Тишина, 10 в Москве. В марте 2015 года он получил квартиру в том же жилом доме, где за несколько месяцев до этого получил квартиру Мишкин. Как и в случае с Мишкиным, квартира зарегистрирована на жену и детей Моисеева, а сам офицер в документах на недвижимость не упоминается. Под своей новой личностью «Попов» числился «фотокорреспондентом» и «журналистом» в страховом журнале «Морское Страхование» и путешествовал под этой легендой по Европе в 2012-2016 годах.

Расследователям удалось выяснить истинную личность «Попова» благодаря исходной информации Интерпола о дате рождения и загранпаспорте и нескольким фотографиям, опубликованным им в социальных сетях, а также кадру с видео, снятого сербской полицией, на котором запечатлена встреча Шишмакова и Попова в парке в Белграде за несколько дней до событий в Черногории.

Сравнивая данные в различных базах данных, от Росреестра до базы автовладельцев и штрафов ГИБДД, журналисты смогли выйти на Моисеева. Паспорт «Попову» был выдан Управлением федеральной миграционной службы по городу Москве. Та же организация выдавала подставные паспорта Мишкину и Чепиге. Также стал известен контактный телефон «Попова» и данные его автомобиля, за которым числились четыре неоплаченных штрафа за превышение скорости в районе двух московских адресов, связанных с ГРУ: Хорошевское шоссе, 76б (штаб-квартира ГРУ) и «Башня» ГРУ в Химках.

«Затем мы решили проверить гипотезу, которая ранее помогла нам установить реальную личность агента ГРУ Александра Мишкина. Мы поискали в московских базах данных имя и отчество «Попова», указав дату рождения 29 июня 1980 г и оставив поле фамилии пустым. Мы нашли одно соответствие в московской базе данных регистрации автомобилей за 2011 год. Некий Владимир Николаевич Моисеев был указан как владелец Subaru Legacy Outback. У этого человека был паспорт, выданный в Тюменской области. Тюмень находится недалеко от Курганской области и была указана в качестве места учебы в ныне удаленном аккаунте «Попова» в ВК. Поэтому мы заинтересовались этой записью», — пишут расследователи.

Однако еще интереснее оказался адрес этого человека на 2011 год — «Матросская Тишина, 10» с уточнением «Воинская часть 48427». Этот номер относился к 218-му отдельному батальону специального назначения, подчиненному военной разведке.

Недостающее звено между «Поповым» и Моисеевым было найдено в более актуальной версии московской базы данных ГИБДД, где Моисеев указан как владелец более нового автомобиля той же марки, которой владел в 2011 году. В этой базе данных указан контактный телефон Моисеева, идентичный телефону «Попова» в записи о его автомобиле.

Кроме того, в свежей базе данных обнаружился новый адрес Моисеева — в том же жилом комплексе, где получил квартиру подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мишкин. Точный адрес позволил получить информацию о владельцах из российской базы данных недвижимости. Согласно этой базе, по этому адресу находится квартира сходной площади с квартирой Мишкина и с похожей формой приобретения: передача владения без всякой ипотеки непосредственно от города Москвы жене и детям Моисеева.

Путешествия Моисеева

С 2011 по 2013 годы «Попов» часто публиковал фото в социальных сетях, в основном из Центральной и Западной Европы, где он якобы посещал конференции на морскую тематику. Его аккаунт в ВК был удален в марте 2017 года после того, как он был объявлен в розыск Интерполом. Одна из фотографий, опубликованная в 2012 году, была снята в Варшаве. В этот период полковник ГРУ Эдуард Шишмаков, обвиненный совместно с Поповым, служил заместителем военного атташе в российском посольстве в Варшаве. Также в этот период польский офицер был, как сообщается, завербован российской военной разведкой, за что впоследствии был приговорен к шести годам тюрьмы.

Изучив российские базы данных заказа билетов с 2013 по 2016 годы, расследователи восстановили маршруты путешествий Моисеева до его последней поездки в Белград в октябре 2016 года. В частности, он неоднократно летал в Грузию, Болгарию и Грецию.

В начале июня 2014 года «Попов» также побывал в Молдове. Местные СМИ сообщали, что «Попов» мог принимать участие в планировании актов саботажа готовившегося тогда подписания соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. Сообщалось, что планировалась дестабилизация страны по украинскому сценарию при помощи местных формирований, подготовленных в лагерях ГРУ в Ростовской области. Базы данных, изученные Bellingcat, показывают, что в Молдове «Попова» сопровождало еще одно лицо, чье имя и дата рождения отсутствуют в российских базах данных. Это говорит о том, что этот человек также путешествовал под подставной личностью.

Моисеев действительно неоднократно ездил в Ростов, в том числе в компании украинских пророссийских сепаратистов.

Последняя поездка Моисеева под легендой «Попова» была в Сербию в октябре 2016 года — в тот же период времени, что и предполагаемый заговор по дестабилизации соседней Черногории после президентских выборов 16 октября 2016 года. Известно, что 20 декабря 2016 года он вылетел из Белграда обратно в Москву. Возможно, он прибыл в Сербию на автомобиле или некоммерческом самолете. За несколько месяцев до поездки в Сербию Моисеев посещал Ростов.

Неизвестно, какие именно задания он мог выполнять в Грузии, Болгарии и Греции. В период его поездок в Болгарию в 2015 году в этой стране обосновались по крайней мере два сербских формирования, которые обучались в лагерях ГРУ в Ростовской области и принимали участие в конфликте на востоке Украины. Один из них, Братислав Живкович, был выдворен из Румынии в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу «иностранной военной разведки».