Бутина призналась

Как сообщает ТАСС, она подтвердила это на заседании суда столичного округа Колумбия. Бутина согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

«Да», — ответила россиянка на вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов.

Бутина сказала, что она действовала «под руководством» российского чиновника, которого CNN идентифицировал как Александра Торшина. «Бутина стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США», — заявил прокурор в суде, передает CNN

Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 12 февраля.



CNN сообщал ранее, что Бутина, предлагает следователям информацию об американце, с которым она вступила в сговор, чтобы проникнуть в политические круги США, и российском чиновнике, который руководил ее действиями в США. Чиновником CNN называет бывшего сенатора (чьим помощником она являлась) Александра Торшина.

Федеральные следователи, вероятно, попытаются выяснить, как она вписывается в общую мозаику российского вмешательства в президентские выборы 2016 года — в то время как Бутина проникла в Национальную стрелковую ассоциацию и в круг видных консерваторов, чтобы попытаться поддержать интересы Москвы, российские спецслужбы развернули беспрецедентную кампанию, чтобы вмешаться в выборы и помочь победе Дональда Трампа, пишет CNN.

Бутину задержали в июле. Ее обвинили в заговоре с целью деятельности в пользу другого государства на территории США и в отсутствии регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека во вторник неожиданно прокомментировал дело Бутиной, сказав, что в российских спецслужбах ее никто не знает: «Только в Совете Федерации о ней кто-то знает, она у кого-то замом, что ли, работала… И ей за это 15 лет может быть назначено? Это вообще что такое?»

Торшин, попавший из-за дела Бутиной под американские санкции, покинул пост зампреда ЦБ в ноябре.