Бутина призналась

Как сообщает ТАСС, она подтвердила это на заседании суда столичного округа Колумбия. Бутина согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.
«Да», — ответила россиянка на вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов.
Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 12 февраля.
CNN сообщал ранее, что Бутина, предлагает следователям информацию об американце, с которым она вступила в сговор, чтобы проникнуть в политические круги США, и российском чиновнике, который руководил ее действиями в США. Чиновником CNN называет бывшего сенатора (чьим помощником она являлась) Александра Торшина.
Федеральные следователи, вероятно, попытаются выяснить, как она вписывается в общую мозаику российского вмешательства в президентские выборы 2016 года — в то время как Бутина проникла в Национальную стрелковую ассоциацию и в круг видных консерваторов, чтобы попытаться поддержать интересы Москвы, российские спецслужбы развернули беспрецедентную кампанию, чтобы вмешаться в выборы и помочь победе Дональда Трампа, пишет CNN.
Бутину задержали в июле. Ее обвинили в заговоре с целью деятельности в пользу другого государства на территории США и в отсутствии регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека во вторник неожиданно прокомментировал дело Бутиной, сказав, что в российских спецслужбах ее никто не знает: «Только в Совете Федерации о ней кто-то знает, она у кого-то замом, что ли, работала… И ей за это 15 лет может быть назначено? Это вообще что такое?»
Торшин, попавший из-за дела Бутиной под американские санкции, покинул пост зампреда ЦБ в ноябре.