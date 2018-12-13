Австрия обвиняет российских биатлонистов в употреблении допинга

О том, что власти Австрии обвинили членов сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году, сообщил в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что в Австрии это является уголовным преступлением.

В списке, который опубликовал Губерниев, значатся спортсмены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Ирина Старых, а также бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал , что российское посольство не получало запросов по ситуации с обвинениями и будет разбираться в этом деле.

Биатлонист Антон Шипулин назвал обвинения безосновательными.

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес иначе как полным бредом я назвать не могу», — написал он в Instagram.

Александр Логинов опубликовал результаты своих допинг-проб с марта 2016 года, которые оказались отрицательными.

«Могу на 1000% сказать, что в чем меня обвиняют, неправда, и хочу задать риторический вопрос — неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют!?» — заявил спортсмен.

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной, но «при этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю».

В Союзе биатлонистов России заявили, что сборная продолжит участие в международных соревнованиях, несмотря на расследование австрийской полиции.

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Гараничев, Логинов и Старых вошли в состав сборной России на соревнования.