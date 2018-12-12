Медведев допустил точеные изменения Конституции

О своем видении будущего Конституции Медведев написал в статье, посвященной 25-летию Основного закона в журнале «Закон».По словам премьера, «изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны».
Медведев напоминает, что ему самому «довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти». Речь идет о продлении срока полномочий президента и Госдумы, а также об отчетности правительства перед парламентом. Как отметил Медведев, «эти изменения были точечными и не затрагивали права личности».
Премьер также отметил, что Конституция не только дает, но и ограничивает права:
«Признавая и защищая права человека, российская Конституция устанавливает пределы притязаний на защиту таких прав, не признавая правами те, которые явно входят в конфликт с ценностями, традиционными для российского общества. Тем самым сама идея прав человека получает новое прочтение по отношению к другим конституциям и обозначает особый, оригинальный и нестандартный подход к восприятию прав человека».
Медведев отмечает, что 2018 год — не только год юбилея Конституции, но и 20-летия участия России в Совете Европы.
В октябре председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин писал о недостатках Конституции и перспективах конституционной реформы. К числу недостатков он отнес «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры». По его словам, конструкция ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти. Исправить недостатки можно путем «точечных изменений», считает председатель КС: «Представления же о том, что путем радикальной конституционной реформы можно развернуть ход событий в каком-то более правильном направлении, — не просто поверхностны и недальновидны, но и опасны, поскольку чреваты резкой социально-политической дестабилизацией».
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.