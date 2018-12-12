Медведев допустил точеные изменения Конституции

О своем видении будущего Конституции Медведев написал в статье, посвященной 25-летию Основного закона в журнале «Закон».

По словам премьера, «изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны».Медведев напоминает, что ему самому «довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти». Речь идет о продлении срока полномочий президента и Госдумы, а также об отчетности правительства перед парламентом. Как отметил Медведев, «эти изменения были точечными и не затрагивали права личности».Премьер также отметил, что Конституция не только дает, но и ограничивает права:«Признавая и защищая права человека, российская Конституция устанавливает пределы притязаний на защиту таких прав,. Тем самым сама идея прав человека получает новое прочтение по отношению к другим конституциям и обозначает особый, оригинальный и нестандартный подход к восприятию прав человека».Медведев отмечает, что 2018 год — не только год юбилея Конституции, но и 20-летия участия России в Совете Европы.