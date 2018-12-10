Президент и его страхи

Разговор поверх голов

Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» — как всегда, не для партии, а для страны. С партией — так уж устроена и партийная система вообще, и правящая партия в частности, — президенту говорить не о чем и незачем. Он давно не числится председателем ЕР и никогда в этой партии не состоял, но все — и единороссы, и нормальные люди — знают: это его партия. Это партия начальников, подчиненная самому главному начальнику. Представить себе, что внутри партии возможно хоть какое-то обсуждение слов или действий вождя, хотя бы тень несогласия — немыслимо. Ему достаточно просто кивнуть, и они наперегонки кинутся исполнять любой приказ.

Единственное исключение — попытка Натальи Поклонской покритиковать пенсионную реформу. Но Поклонская все-таки человек не местный. Как бы она там ни ругала фашистскую хунту, какими бы словами ни поносила бывшую (отчего бы и не сказать — преданную? она ведь присягу давала) родину, а все равно формировалась-то она внутри другой политической культуры. На новой родине до сих пор не обжилась, похоже, не поняла до конца, куда, собственно, попала. За что и поплатилась молниеносно. Не в моде здесь нелепые разговоры про «волю избирателей». Воля избирателей должна совпадать с единственно правильной линией партии. А если не совпадает — тем хуже для избирателей, которых все равно никто, никогда и ни о чем не спрашивает.

Президент Владимир Путин, Председатель Высшего совета партии «Единая Россия»Борис Грызлов и Председатель Правительства Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», Москва, 8 декабря 2018 года Фото: kremlin.ru



В общем, никакого резона в чем-то убеждать партийцев, которые и без того заранее готовы поддержать любую президентскую инициативу, у Путина нет. Он говорит, как и всегда почти, с населением, то есть с телезрителем. С его точки зрения это одно и то же. Остается только попытаться понять, что он собственно нам сказал.

Целиком положительно работу партии начальников оценивают 9% опрошенных. Еще 38% — «скорее положительно». А вот тех, кто об усилиях единороссов отзывается «целиком отрицательно» — 25%. Плюс 19% — с оценкой «скорее отрицательно»

Смыслы

Значительная часть речи, как и положено таким речам, — просто вода. Сверять планы с интересами и запросами людей (эхом — неизменная шутка в социальных сетях: «И мы поименно знаем этих людей!»), крепить суверенитет, обеспечить качество жизни и рост благополучия, использовать кадровый потенциал для консолидации граждан. Эти слова не значат вообще ничего, и когда президент их произносит, невольно начинаешь думать, что его райтерам платят построчно. Время сейчас такое — все и на всех экономят.

Содержательных блоков, собственно, два. Для одного из них ключевое слово — «лидерство». «Лидерство — не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения». «Единая Россия», оказывается, уже много лет демонстрирует способность принимать ответственные решения, а также разъяснять людям их необходимость. «Именно такое поведение и является лидерским». Ну и так далее.

С одной стороны, конечно, у партии власти — конституционное большинство, 340 мест в парламенте, то есть возможность принимать любые решения и ничего никому не разъяснять. С другой — явно не утихла еще боль от провалов на осенних губернаторских выборах. Журналисты BBC недавно выяснили, что Путин упорно не хочет поздравлять с победой тех губернаторов, которые в свои кресла сели вопреки его воле. Наш национальный лидер не только суров и грозен, он еще раним и капризен, как избалованный ребенок.

Но настоящий фон для разговоров о лидерстве — реальные настроения в обществе, которые фиксируют даже прокремлевские социологи. Еще в октябре Фонд «Общественное мнение» отметил небывалое падение электоральных рейтингов «Единой России». Только 31% респондентов выразили тогда готовность голосовать за ЕР. Тут важно понимать, что, как учат нас политологи, примерно столько людей голосует, как правило, за власть при любых раскладах, если только государство не входит в фазу совсем уж жесткого кризиса. Иными словами, уровень поддержки единороссов уже достиг дна.

Более свежие данные – у независимых социологов из «Левада-Центра», которые свой опрос об одобрении или неодобрении деятельности «Единой России» приурочили как раз к съезду. Результаты тоже для партийцев печальные. Целиком положительно работу партии начальников оценивают 9% опрошенных. Еще 38% — «скорее положительно». А вот тех, кто об усилиях единороссов отзывается «целиком отрицательно» – 25%. Плюс 19% — с оценкой «скорее отрицательно». Почти половина жителей страны партию власти осознанно не любит.

Конечно, Путину про такое могут просто не докладывать, и он всерьез рассуждает про «лидерство» и на самом деле верит во «всенародную поддержку». Но, говорят, вождь любит цифры, и эти цифры, наверное, тоже видел. Если так, то речь его начинает звучать заклинанием: «Нас любят, нас любят, нас любят!» Здесь он врет даже не телезрителю — это-то как раз дело привычное, — а себе, себя убеждает в том, что прежние счастливые времена, когда в верности его решений сомневались только редкие отщепенцы, никуда не делись.

Глава партии, премьер министр Дмитрий Медведев в своем выступлении был оптимистичен: «Партия пользуется поддержкой, а все те, кто желал и желает ей чего-то плохого, у них ничего не выходит. Иными словами, не дождется никто того, чтобы мы с вами перестали делать самые важные в нашей жизни дела»



Но больше всего и содержательнее всего президент говорил о новой чиновной моде. Об открытом хамстве в ответ на любые запросы граждан. О своеобразной эпидемии искренности, охватившей начальников в столице и на местах. Его это правда беспокоит. И председателя ЕР Дмитрия Медведева — беспокоит тоже, вспомним, он в своем итоговом интервью журналистам основных телеканалов, не смог избежать такой темы.

Президент был прям и строг: «Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном». Это им. А нам, получается, робкая просьба: не обижайтесь. Накажем, защитим, не позволим вас злить.

Он начал опасаться собственной страны. Почувствовал, что разрыв между государством и страной слишком велик. И, похоже, не знает, что с этим делать. И это важнее всех рассуждений о лидерстве, суверенитете и росте благосостояния.

Радоваться, впрочем, повода нет. Глава партии, премьер министр Дмитрий Медведев в своем выступлении был, не в пример старшему товарищу, оптимистичен и расставил все точки над i: «Партия пользуется поддержкой, а все те, кто желал и желает ей чего-то плохого, у них ничего не выходит. Иными словами, не дождется никто того, чтобы мы с вами перестали делать самые важные в нашей жизни дела».

Им, конечно, страшно, они начали нас немного бояться, но не перестанут. Стройтесь по росту, выворачивайте карманы.