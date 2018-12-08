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#Бизнес и власть

Великобритания объявляет санкционную войну шестерым путинским олигарках

08.12.2018

Которых в Соединенном королевстве считают шестерками Путина

Великобритания  готова объявить санкционную войну шестерым российским олигархам, чья близость к президенту Путину , в том числе в выполнении его поручений, Соединенное королевство считает доказанным. Эти шестеро :Роман Абрамович, Олег Дерипаска, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Игорь Сечин, сообщает Daily Mail. Мало того, что для этих шести вводятся ограничения на въезд в страну, их прежние визы отозваны, а их финансовые ресурсы и недвижимость будут подвергнуты проверке и доступ к ним , возможно, будет ограничен, но задача стоит ограничить возможности их передвижения и оперировать, то есть делать бизнес , не только в Великобритании, но и в целом в Европе и США. Английская разведка вводит эти меры в связи с «солсберецким делом», то есть попыткой отравления на территории страны г-на Скрипаля и его дочери, а так же убийства граждански Великобритании и нанесения ущерба здоровью целому рядом других людей. Английская разведка, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в разведке, уверена в очень тесных профессиональных  и финансовых отношениях между президентом Путиным и этой шестеркой: « Мы убеждены, что они действовали для пользы Кремля на целом ряде направлений, в том числе использовали свои финансовые мускулы для решения вопросов Кремля».

Премьер-министр Тереза Мэй утвердила список.  Дальше англичанам предстоит убедить власти стран ЕС и США в необходимости совместных действий против кремлевской шестерки олигархов. 

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