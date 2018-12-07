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#Нефть

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

07.12.2018

Страны, входящие в ОПЕК, договорились о сокращении добычи картелем на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, позднее ОПЕК предложит государствам, не являющимся членами организации, снизить их добычу примерно на 400 тыс. баррелей. 

Перед согласованием сделки экспортеры также согласились сделать исключение для Ирана, так как объем производства этой страны и так снизился из-за возобновленных против Тегерана санкций США, пишет РБК.

Иран являлся основным препятствием к заключению ОПЕК сделки о сокращении нефтедобычи, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не соглашалась на уступки для попавшего под санкции Тегерана, пишет Reuters.

Источник агентства в энергетической отрасли сказал, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тысяч баррелей в сутки. Ранее источники говорили, что возможный объем снижения добычи Россией составит 150 тысяч баррелей.

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