Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Перед согласованием сделки экспортеры также согласились сделать исключение для Ирана, так как объем производства этой страны и так снизился из-за возобновленных против Тегерана санкций США, пишет РБК.
Иран являлся основным препятствием к заключению ОПЕК сделки о сокращении нефтедобычи, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не соглашалась на уступки для попавшего под санкции Тегерана, пишет Reuters.
Источник агентства в энергетической отрасли сказал, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тысяч баррелей в сутки. Ранее источники говорили, что возможный объем снижения добычи Россией составит 150 тысяч баррелей.