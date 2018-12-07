Вексельберг в США

Миллиардер Виктор Вексельберг как минимум дважды встречался с бывшим адвокатом американского президента Дональд Трампа Майклом Коэном, которого в 2017 году задержали в США. Коэн ожидает приговора, который вынесут 12 декабря. Он признал себя виновным по ряду обвинений, в частности, в том, что платил за молчание женщинам, состоявшим в связи с Трампом.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на расследование Bloomberg, первая встреча Вексельберга и Коэна прошла в январе 2017 года, еще до официального вступления Трампа в должность президента. На встрече, помимо прочего, обсуждались планы улучшения отношений России и США. Второй разговор состоялся в марте того же года — обсуждалась некая нефтяная сделка, которая так и не была достигнута.

Официальный представитель Вексельберга Андрей Шторх подтвердил информацию о переговорах. По его словам, эти переговоры не касались взаимоотношений двух стран, отметил Шторх. Также он сказал, что у бизнесмена не было «деловых или социальных отношений» с Коэном.

Bloomberg отмечает, что в марте Вексельберг встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал крупные инфраструктурные проекты «Реновы». В Кремле заявили, что не знали о встречах Вексельберга с Коэном и что бизнесмен никогда не предлагал выступать в качестве посредника с администрацией Трампа.

Источники агентства утверждают, что на протяжении долгого времени в 2017 году Вексельберг «туманно, но в то же время определенно» уверял российских чиновников в том, что он имеет влияние на Белый дом. По их словам, после посещения инаугурации Трампа в Вашингтоне, Вексельберг вернулся в Россию с чувством уверенности в своем влиянии. Шторх в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что миллиардер никогда не пытался быть посредником двух администраций в решении проблемы санкций.

В марте 2018 года Вексельберга опросили в Нью-Йорке в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, касающегося возможного вмешательства России в выборы в США. В апреле сам бизнесмен и его ГК «Ренова» попали под американские санкции. Это решение «ошеломило корпоративную Россию», поскольку он никогда не был близок к Путину и шесть лет назад продал свой основной российский актив — долю в ТНК-BP. Однако правоохранительные и разведывательные ведомства США так не думают, пишет Bloomberg: бизнесмен находился в поле зрения Вашингтона долгие годы, он встречался с Бараком Обамой, Джорджем Бушем-младшим и Биллом Клинтоном. Также в 2010 году он помогал в организации государственного визита в США Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента.