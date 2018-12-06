Ставка налога на имущество бизнеса увеличится в Москве на 30%

С 2019 года ставка налога на имущество бизнеса составит 2%, увеличившись почти на треть. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Регионы сами устанавливают налог на имущество, он не может превышать 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость, отмечает газета. В Москве ставка повышалась постепенно: с 0,9% в 2014 году до 1,5% в 2018. Это был переходный период, говорит представитель департамента: «Это не повышение ставки для бизнеса, а выход на уровень, изначально установленный федеральным законодательством». Кроме того, пересмотрена кадастровая стоимость, и с 2019 года для большинства объектов она снизится в среднем на 16%. А общая налоговая нагрузка не вырастет, а снизится на 13%, утверждает собеседник «Ведомостей», так как с 2019 года все движимое имущество освобождается от налога.

Но как отмечает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, бизнес не платил в Москве налог с движимого имущества и в этом году, если оно поставлено на учет с 2013 года, и отмена налога на федеральном уровне не компенсирует повышения ставки налога на недвижимость. По мнению, президента группы компаний «Диана» Дмитрия Несветова, отмена налога на движимое имущество повлияет больше на крупный бизнес, а нагрузка вырастет на весь: для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, три года назад налога на имущество не существовало вовсе, а теперь бизнес не только начал его платить, но еще и платит все больше и больше из-за постоянного роста ставки.

С 2019 года бизнес ждет и повышение НДС с 18 до 20%. По подсчетам руководителя группы разрешения налоговых и административных споров KPMG Андрея Ермолаева, в среднем налоговая нагрузка на весь бизнес возрастет на 20–30%.