Будущее биткоина

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — на 6 декабря зафиксирован на уровне $3809. Год назад он стоил более $14 тыс., а на пике в декабре прошлого года курс приближался к $20 тыс. Но последний месяц стоимость биткоина постоянно падает.

За год с начала «криптовалютного бума» капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд. Сейчас котировки ведущих криптовалют практически не выходят из «красной зоны», пишет портал Banki.ru.

Эксперты связывают падение с тем, что рынок криптовалют был перенасыщен деньгами непрофессиональных инвесторов, которые начали распродавать цифровую валюту после прекращения роста котировок. Набирающее обороты снижение цен вызвало массовую панику среди держателей биткоина и привело к масштабному кризису на биржах, торгующих виртуальными деньгами.

Как отмечал ранее в NT финансовый аналитик Максим Блант, большинство трейдеров оперируют крошечными суммами, мечтая однажды разбогатеть, поймав мощное движение. Эйфория периодически сменяется паникой, а любая коррекция заставляет часть участников рынка гадать, не начало ли это полномасштабного краха. Но это вовсе не означает, что за блокчейн-технологиями нет будущего.

Предпосылки для снижения цен были уже давно, а последние новости стали лишь поводом для распродаж, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Особой активности на рынке уже давно не было: диапазон торговли по биткоину мог не превышать $40 в день, а объемы внутридневной торговли били антирекорды чуть ли не каждый день, отметил он в интервью «Российской газете».

«В таких условиях зарабатывать трейдерам практически невозможно, что могло привести как к выводу капитала с рынка разочаровавшимися инвесторами, так и к намеренному толчку котировок в единственную возможную в данных условиях сторону», — предполагает аналитик.

Год назад люди испытывали ажиотаж, теперь эти же инвесторы панически продают биткоин, говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич. Будущее биткоина также зависит от майнеров — при текущем курсе во многих странах добывать его невыгодно.

Нынешняя коррекция напрямую связана с разочарованием розничных инвесторов в будущем «криптопроекта» в целом, считает Купцикевич. За последний год рынок так и не смог фундаментально подкрепить свою капитализацию, но масштабная коррекция и самоочищение от спекулянтов могут дать ему второй шанс.

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, в ближайшее время криптовалюта может вновь протестировать рекордно низкую отметку. С ним согласен и глава японской финтех-фирмы и оператора криптовалютной биржи Quoine Майк Каямори. По его словам, до конца 2018 года ждать роста цены цифровых денег не стоит, однако через месяц ситуация начнет серьезно меняться. К концу 2019 года биткоин превзойдет свои максимумы стоимости, считает он, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg Markets: Asia.

Его прогноз подтверждает и предположение Максима Бланта, который в декабре прошлого года писал в NT, что криптовалюта резко скорректируется, причем падение, вероятно, будет кратным, но это не означает поражения. Закрыть проект крипотовалют уже не получится, писал он.

В Stock Markets Group обращают внимание на заявление вице-президента Nasdaq, который подтвердил, что в первой половине 2019 года торговля фьючерсами на бирже будет запущена. «Мы идем к этому несмотря ни на что» отметил он, и так же добавил, что торговая площадка на протяжение последних пяти лет наблюдает за курсом биткоина, и работает над запуском фьючерсов. Учитывая вложенные средства и потраченное время, этот процесс продолжится, несмотря на кризис. Эксперты возлагают большие надежды на данное событие.