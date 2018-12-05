25 суток за пост Facebook

Тверской суд Москвы признал директора движения «За права человека» Льва Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых акции. В протоколе, составленном на правозащитника говорилось, что он разместил на своей странице в Facebook пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В документе отмечалось, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям и что у него более 8 тыс. подписчиков.

Ранее Пономарева уже штрафовали на 10 тыс. руб. за одиночный пикет в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия».

В движении «За права человека» считают сегодняшнее р

ешение суда абсолютно незаконным, так как акция проводилась в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти.



«Мы уверены, что решение об изоляции Льва Пономарева на столь длительный срок принято в связи с подготовкой «Марша за мир. Против насилия», намеченного на 16 декабря, инициатором и одним из заявителей которого выступил правозащитник. В минувший понедельник он подал в мэрию Москвы соответствующее уведомление. Мы также считаем этот суд местью спецслужб за активное участие Льва Пономарева в делах «Сети» и «Нового Величия», — говорится в заявлении организации. 3 декабря Пономарев подал в мэрию Москвы уведомление о проведении 16 декабря «Марша за мир. Против насилия». Шествие запланировано как ответ на «ползучий захват власти силовиками, на применение ими пыток и провокаций, на ужесточение политических репрессий, направленных, прежде всего, против политически активной молодежи». Предлагаемый маршрут шествия — от кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. После этого организаторы хотят провести митинг.

Акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых, прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия не были согласованы с властями.

Льву Пономареву 77 лет. В 1989 году он был доверенным лицом академика Андрея Сахарова на выборах народных депутатов СССР.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Сотрудник правоохранительных органов предложил активистам преобразовать чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний».

По делу «Сети» проходят 11 человек, которые, по версии следствия, участвовали в террористическом сообществе. Они якобы готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что из них пытками заставляли дать признательные показания.