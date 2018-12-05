«Большая книга»—2018

Лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» стала Мария Степанова за роман «Памяти памяти». Вторую премию получил Александр Архангельский с книгой «Бюро проверки», а третью — Дмитрий Быков за роман «Июнь», сообщается на сайте премии. За вклад в литературу награды удостоена Людмила Петрушевская. Премию «Литблог» для блогеров получила Евгения Лисицына.

Как передает ТАСС, гости в начале церемонии почтили минутной молчания память ушедших в 2018 году писателей — Владимира Шарова, Владимира Войновича, Эдуарда Успенского и Андрея Битова.

Мария Степанова назвала победу «огорошивающей новостью» и призвала читателей к солидарности. В частности, она попросила гостей во время праздника помнить о деле «Седьмой студии».

Приз читательского голосования получили Дмитрий Быков, Олег Ермаков («Радуга и вереск»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира»).

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Ее обладатели получают 3 млн руб. за первое место, 1,5 млн за второе и 1 млн за третье. Среди победителей прошлых лет — писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.