Эдуард Бояков возглавил МХАТ им. Горького

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — заявил на встрече с коллективом театра министр культуры России Владимир Мединский.

Руководившая театром с 1987 года Татьяна Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.

«Академический» — это гарант того, что театр сохраняет традиции и преемственность в развитии. Имя великого драматурга Максима Горького в названии театра напоминает о советской драматургической школе, великой школе. Мы сегодня должны найти драматургов, которые через 20 лет так же будут присутствовать в этой афише, как и выдающиеся советские драматурги. Этот поиск должен вестись. А главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого», — сказал Эдуард Бояков.

Он пообещал, что работу в театре продолжат все актеры постоянной труппы. Кроме того, их загрузка увеличится: запланирован запуск новых постановок.

Новый заместитель руководителя по литературной части писатель Захар Прилепин известен, в том числе, тем, что с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал руководство самопровозглашенной ДНР. В 2015 году он занял пост советника главы республики Александра Захарченко, в 2016 году начал принимать участие в военных столкновениях, занимал пост заместителя командира разведывательно-штурмового батальона спецназначения армии ДНР. Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме. 29 ноября Прилепина избрали в новый состав Центрального штаба ОНФ.

Эдуард Бояков — продюсер, театральный режиссер, педагог; бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика».Фото zavtra.ru