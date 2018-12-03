Защитить арестованных украинских моряков готовы 50 российских адвокатов

Сформирован список из 50 российских адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу арестованных у берегов Крыма украинских военных.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который координирует защиту украинцев.

«Формирование списка заканчивается сегодня. Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение», — приводит издание слова Полозова.

Адвокат до сих пор не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских военных, которые содержатся в московском СИЗО «Лефортово», так как следственное управление Федеральной службы безопасности до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу.



25 ноября в Керченском проливе погранслужба РФ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Кремль утверждает, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев говорит, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа. 24 задержанным предъявили обвинения по статье о незаконном пересечении границы.