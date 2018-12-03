G20 минус 1

Лидеры «двадцатки» после сложных ночных переговоров в столице Аргентины подписали итоговое соглашение. В нем говорится о необходимости реформирования ВТО. 19 стран подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению о борьбе с изменением климата, США подтвердили свое решение о выходе из него.

В официальном заявлении по итогам саммита признаются недостатки в глобальной торговли, и содержится призыв к реформированию Всемирной торговой организации. В зале раздались аплодисменты, когда лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, подписали заключительное заявление в конце двухдневного саммита, пишет AP.

Не имеющее обязательной силы соглашение было достигнуто после переговоров дипломатов, растянувшихся на много часов на фоне глубоких разногласий между странами. Чиновники Европейского союза заявили, что Соединенные Штаты стали главным сдерживающим фактором почти по всем вопросам. Трамп критиковал ВТО и вводил агрессивную торговую политику против Китая и ЕС. Австралия не хотела, чтобы заявление было слишком мягким в отношении миграции, а Турция была обеспокоена тем, что документ слишком сильно повлияет на изменение климата.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что совместное заявление отвечает многим целям США, и подчеркнул, что в нем содержатся пункты о реформе ВТО.

Торговые конфликты между США и Китаем доминировали на саммите, европейцы стремились играть роль посредника. В итоге из итогового заявления вычеркнули упоминание о повышающемся протекционизме экономики.

О климате в заключительном варианте заявления говорится, что 19 стран, которые подписали Парижское соглашение, подтверждают свою приверженность ему, в то время как США подтверждают свое решение о выходе. В нем также отмечается, что недавний доклад ООН, в котором говорилось о нанесенном ущербе от глобального потепления, будет намного хуже, чем предполагалось ранее. Страны выразили поддержку предстоящему заседанию ООН по климату в Польше, которое призвано определить, как страны будут выполнять обещания, принятые в Парижском соглашении.

Что касается мировой торговли, то в заявлении говорится, что 20 стран поддерживают многостороннюю торговлю, но признают, что нынешняя система не работает и нуждается в исправлении посредством «необходимой реформы ВТО для улучшения ее функционирования».

По вопросу о миграции в G20 признали растущие потоки мигрантов и важность совместных усилий по оказанию поддержки беженцам и решению проблем, которые вынуждают их бежать из своих стран. Против более жестких формулировок высказался представитель США. В заявлении также говорится о приверженности «международному порядку, основанному на правилах», несмотря на отказ Трампа от многих из этих правил, отмечает AP.

Томас Бернес из Канадского Центра международного управления инновациями, который занимал ведущие роли в Международном валютном фонде, Всемирном банке и канадском правительстве, сказал: «Лидеры скрыли свои разногласия в неясных формулировках и отказались от пунктов о борьбе с протекционизмом, которые были включены в каждое коммюнике G-20 со времен первого саммита. Это явно ретроградный шаг, вызванный непримиримостью Соединенных Штатов».

По его словам, это большой удар по авторитету «большой двадцатки».

Российская делегация на G20 оказалась конструктивной, сказали представители ЕС. Несмотря на напряженность отношений с Украиной и обвинений во вмешательство в дела других стран, Россия поддерживает международные усилия в области торговли и климата.

Хотя итоговое заявление не имеет юридической силы, европейцы считают его доказательством того, что «Большая двадцатка» по-прежнему актуальна.

«Все согласны с тем, что ВТО должна быть реформирована. Это важное соглашение», — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы послали четкий сигнал — по крайней мере, большинство из нас — для успеха глобальных климатических переговоров, начинающихся в Польше в воскресенье», — добавила Меркель.

Пресс-секретарь Меркель сказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным она также выразила озабоченность по поводу усиления напряженности в Керченском проливе и настаивала на «свободе судоходства в Азовском море».

Германия и Франция стремились к посредничеству между Россией и Украиной, и представитель Меркель Штеффен Зайбер сказал, что она и Путин согласились, что четыре страны должны провести дальнейшие переговоры на уровне «советников».

Подводя итоги саммита президент Аргентины Маурисио Макри сказал, что страны преодолели «ряд проблем»: «Мы договорились о заявлении, которое отражает необходимость оживления торговли, оживления ВТО. Мы отразили обеспокоенность всех людей в связи с изменением климата».

Следующий саммит G-20 пройдет в Осаке, Япония, в июне 2019 года.