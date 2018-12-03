Как британский гражданин — британскому гражданину

Завидовать нехорошо, но мы и не будем. Я просто расскажу, как жилось эмигранту в Лондоне, когда я эмигрировала в 1976 году на родину моей бабушки и мамы с одним чемоданом, с сыном, но зато с приглашением от БиБиСи. Контракт был на целых три года. Зарплата? 3.500 фунтов в год. По покупательной способности фунта, это равносильно 21.000 фунтов в год сегодня. Но мне повезло: некий институт изучения проблем религии в странах Восточной Европы сдавал за приемлемые деньги целый двухэтажный домик беженцам из Союза. Домик вдруг освободился. Это был отдельно стоящий, холодный, как все старые английские дома, но я была счастлива. К тому времени мы с сыном, поскитавшись по сырым и убогим квартирам, с радостью в него переселились.



А потом у меня появился шанс стать владелицей жилища, даже более дорогого, чем квартира Сергея Брилёва. Владелица дома вдруг решила его продать, и я сидела и думала, куда податься с сыном и кошкой (собак я тогда позволить себе не могла), после его продажи. Тут приехал мой старинный друг, американский журналист, который когда-то был шефом бюро газеты Washington Post в Москве. “Ох, какой чудесный домик,” — сказал Джерри. — ” Да, вот только скоро мне отсюда придется съезжать”,— грустно ответила я, и рассказала, почему. — “Так давай я его тебе куплю”, —воскликнул Джерри. А, когда станешь знаменитой и богатый, ты мне долг отдашь. Сколько?”

Ужас, домик стоил 35.000 фунтов стерлингов. Да, смешная цена за двух-этажный отдельно стоящий домик в одном из самых дорогих районов Лондона. Сейчас он стоит подороже квартиры Брилёвых, несколько миллионов фунтов стерлингов, думаю. (По покупательной способности, 35.000 фунтов сегодня равны 207.000 фунтов. Но я получала примерно 3.500 фунтов в год. Это до налогов. (Это равносильно сегодняшним 21.000)

Я отказалась от щедрого предложения, я просто не могла себе представить, как я смогу отдать такие деньги!

В общем, у советских собственная гордость… Слово «советский», правда, ко мне не относилось, к тому времени срок действия моего советского паспорта истёк, да и гражданства советского я была лишена, начав работать на БиБиСи.

Лицом без гражданства я была много лет. Мне даже это нравилось. Я чувствовала себя свободной от всяких клятв и принадлежностей, втайне я считала себя гражданином БиБиСи. Это было хорошо, это давало свободу. Я могла ездить (с визой) по всем странам, кроме СССР (так было обозначено в моем документе, в так называемом Нансеновском паспорте, выдававшимся политическим беженцам по Женевской Конвенции).

И лишь, когда Маргарет Тэтчер встретилась с Горбачевым и сказала, что с ним можно иметь дело, я поняла, что скоро все изменится и я, может быть, смогу съездить в Москву. И подала на британское гражданство. К тому времени я прожила в Англии больше лет, чем требовалось, у меня был муж англичанин, Англия стала уже родной, но, только поняв, что британский паспорт мне может пригодиться для поездок в Москву, я решила официально оформить отношения со страной своих предков.

Гражданка Ее Величества

В отличие от Сергея Брилёва, который как-то стремительно получил британский паспорт вскоре по истечении 5 лет жизни и работы здесь, я ждала решения Home Office почти 4 года. Это после сдачи всех документов! Время было такое, не очень охотно давали гражданство выходцам из Советского Союза, даже тем, у кого родственники здесь родились.

Получив британский паспорт, я сразу же купила туристическую путевку в Союз и была одной из первых эмигрантов нашей волны, решившихся на поездку.

Я не завидую Сергею, хотя, после многих лет работая на БиБиСи, я смогла купить собственную квартиру только заняв довольно много денег на первый взнос и взяв почти непосильную ипотеку. Но я работала на БиБиСи, где платили по общим меркам неплохо, конечно, не так, видимо, как платят на госканале «Россия». Вот всяком случае, моя первая собственная и заложенная квартира стоила 17.000 фунтов. Исходя из сегодняшней покупательной способности фунта, это где-то 100.000 - 150.000, хотя тоже трудно сравнивать, потому что цены на недвижимость в последние годы сильно подскочили. Ну уж точно, моя немаленькая квартира, где еще жили и друзья, которым негде было жить, и проезжавшие через Лондон друзья, не стоила сегодняшние 700.000 фунтов.

Интересно, что Ирина Брилева указана, как гражданка России. В списке избирателей, Ирина стоит рядом с Сергеем Брилевым, который утверждает, что его жена — не гражданка Великобритании. Вполне возможно, Сергей на этот раз не лукавил. В список избирателей вносятся не только граждане Великобритании, но и граждане ЕС и Содружества, которые имеют право голосовать на муниципальных и местных выборах



… и гражданин Ее Величества

Нет, я не завидую, просто думаю, какая же зарплата должна быть у ведущего еженедельной программы на телеканале Россия и Прямой линии с Путиным, чтобы прямо взять, да выложить 700.000 фунтов без ипотеки и залогов за квартиру в хорошем районе Лондона? Правда, судя по информации из Сводного Справочника компаний в Великобритании (Companies House) у жены Сергея, Ирины Брилевой имеется собственная компания IBBA Productions, которая производит телепрограммы, постпродакшн и оказывает соответствующие услуги. Наверное, компания очень успешная и прибыльная, хотя явно не в первых строках крупного британского бизнеса, потому что до сегодняшнего дня о ней ничего не было известно.

Интересно, что учредитель и директор Ирина Брилева там указана, как гражданка России. В списке избирателей, выложенном Алексеем Навальным, Ирина стоит рядом с Сергеем Брилевым, который утверждает, что его жена — не гражданка Великобритании. Вполне возможно, Сергей на этот раз не лукавил. В список избирателей вносятся не только граждане Великобритании, но и граждане ЕС и Содружества, которые имеют право голосовать на муниципальных и местных выборах. Так что, тот факт, что у Ирины нет британского гражданства, не означает, что у нее нет гражданства какой-то страны Европейского Союза. Ведь никто не спрашивал у Сергея о том, есть ли у Ирины второе гражданство. Вопрос лишь ставился о британском гражданстве. Возможно, предусмотрительные супруги решили не складывать все яйца в одну корзину. Да и бизнес, может быть, так вести удобнее. Или, Ирина, в отличие от Сергея, который, “поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, проникся к нему искренней симпатией”, прониклась любовью к какой-то другой европейской стране. Или к стране Содружества?

В истории Сергея Брилёва разобраться не так-то легко, даже тем, кто знает британские реалии. Я, например, не совсем понимаю, как они с женой, даже при том, что она работала в какой-то британской фирме, умудрялись жить в Лондоне в конце 1990-х да еще из собственного кармана оплачивать корпункт телеканала и оператора. Рассказы Сергея о том, что он подрабатывал на БиБиСи и Sky News мне подтвердить не удалось. И даже если бы он действительно выступал на этих каналах или на Русской службе БиБиСи, гонорары были такие мизерные, что жить на них в Лондоне было невозможно.

Зато после возвращения в Россию уже британца Сергея Брилева, его карьера пошла в гору. Интересно все же, когда он сообщил работодателям о своем двойном гражданстве?

В 2014 году он, конечно же, был вынужден это сделать, тогда вышел закон о уведомлении о двойном гражданстве. А до? И каким образом ему удалось столько лет состоять в Общественных Советах при МВД и Минобороны, вопреки президентскому указу о том, что иностранным гражданам в них состоять нельзя?

Или это все прямое воплощение ставшей расхожей поговорки: “друзьям всё, врагам - закон”?



Действительно, как здорово сидеть в России на телеканале «Россия», который вместе с другими госканалами стал главной ударной силой идеологической борьбы против Запада, и копить деньги на безбедную старость на этом самом Западе

Британский подданный Сергей Брилёв выполняет важную для государства работу. Он это делает гораздо тоньше и интеллигентней, чем Дмитрий Кисилёв или Андрей Норкин, но тем не менее, он работает по той же повестке, о том, что Россия находится в кругу врагов. Враг номер один нынче — это его вторая родина, которую он так любит. Сергей Брилёв, конечно же, профессионал. Недаром он любит напоминать, что учился на курсах БиБиСи. Честно говоря, мне это вдвойне обидно. Моя альма матер, моя первая в Англии родина и первое место работы — БиБиСи — не тому учила! Она и меня, и, думаю, Сергея, учила, что новость есть новость, и к ней надо относиться с уважением, независимо от текущего политического момента.



История с солсберецкими отравителями очень показательна. Сергей Брилёв гордо отвечает на упреки Навального, что он не включил важное развитие событий вокруг Боширова-Петрова в свою итоговую программу, тем, что это он первый спросил Путина о них на пленарном заседании Восточного Экономического форуму. Эка доблесть! Неужели он сам такой смелый вопрос придумал? Зато в эфире новостной программы радио БиБиСи, куда его пригласили прокомментировать интервью Симоньян на RT, он с большим апломбом отрицал всякую причастность Боширова-Петрова к ГРУ, мотивируя это тем, что у них не московский выговор, значит они не могут принадлежать к элитному ГРУ.

Действительно, как здорово сидеть в России на телеканале «Россия», который вместе с другими госканалами стал главной ударной силой идеологической борьбы против Запада, и копить деньги на безбедную старость на этом самом Западе.

А вообще-то я хотела поговорить с Сергеем, задать ему разные вопросы. Например, не видит ли он противоречия в том, что, благодаря его работе или работе его канала и других госканалов, русские в Англии чувствуют себя довольно неуютно? Все русские вдруг оказались коррупционеры и отмыватели денег. Не все, конечно, но ассоциация уже вполне прочная. Новость о том, что ведущий российский пропагандист оказался британским подданным и обладателем квартиры за 700.000 фунтов (а это для рядового англичанина много) в эти дни дала пищу таким подозрениям.

К сожалению, у Сергей Брилёва не было времени ответить на мои вопросы, он готовил свою очередную программу “Вести в субботу”. Я посмотрела эту программу. Она хорошо сделана, спокойно и профессионально. Там, правда, мало новостей о том, что происходит в России, всё больше про международные события. Но вот в одной из немногих новостей из российской жизни, о дне борьбы со СПИДом, Брилев умудрился ничего не сказать о том , что в России сейчас настоящая эпидемия СПИДа, что по масштабам роста заболеваний она вышла чуть ли не на первое место мире. Как это может быть? Не понимаю. То есть, понимаю, конечно. Брилёв-профессионал об этом бы сказал, но Брилёв-пропагандист должен всё, что касается России, смягчать. Трудно ему, но он справляется. Вот об этом я бы его спросила.

А как британского подданного, я бы спросила Брилева о его политических предпочтениях, о том, как он относится к Брекзит, как голосовал на референдуме, где, по его мнению, должны приниматься законы -- в Вестминстере, как считают брекзитёры, или в Брюсселе? Или все же в Госдуме? И за кого он будет голосовать на парламентских выборах, которые могут скоро состояться? Вряд ли за лейбористов, имея квартиру за 700.000 фунтов. Скорее всего за консерваторов. Если будет голосовать, конечно. А за кого он голосует в России. За ЕР?

Трудно ему вот так жить, или нормально, привык?

Ладно, чувствую, что параллели с моей эмигрантской судьбой и двойной жизнью Сергея Брилёва давно закончились.

Я так и не восстановила свое российское гражданство и продолжаю жить с одним британским паспортом. В Великобритании.