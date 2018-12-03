Керченский бой: признаки преступлений

История вопроса



В советское время Азовское море имело правовой режим внутренних морских вод СССР, а поэтому вопросы судоходства, рыболовства, научная деятельность регулировалась законодательством Советского Союза. Такой же режим имел и Керченский пролив. Морская граница по Керченскому проливу между союзными республиками не определялась, была административная граница. Иностранным судам запрещалась заниматься любыми видами деятельности без специального разрешения. Исключением являются случаи вынужденного захода судов ввиду стихийного бедствия, а также воды открытых портов.



Имелась административная граница УССР и РСФСР, которая не прошла ни делимитацию, ни процедуру демаркации, иными словами, не была обозначена на картах, и не было указателей административной границы водной глади пролива. В административные границы УССР входили остров Тузла и акватория пролива к Западу от острова. Пролив к Востоку от острова входил в административную территорию РСФСР, включая основной судоходный проход из Черного моря в Азовское – Керчь-Еникальский канал.

После образования независимых государств морская граница между Россией и Украиной не была урегулирована, однако президентами Путиным и Януковичем был подписан Договор «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», который вступил в действие 23 апреля 2004 года.



Этот Договор не денонсирован ни одной из Сторон, а следовательно, является действующим. Характерно, впрочем, что на сайте МИД РФ в перечне международных договоров он не значится.

Согласно этого Договора Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины (статья 1), а торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства (статья 2).

12 июля 2012 года в Ялте президенты Украины и России подписали совместное заявление о делимитации морской границы между РФ и Украиной.

Материалы о делимитации, включая географические карты недоступны.

Международное право

Как указано в части 4 Конституции Российской Федерации: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Из этого следует, что договор, подписанный Путиным и Януковичем о свободном проходе через Керченский пролив, имеет приоритетное значение и установление государственной границы законами России, в данном случае, не действует на правила прохода из Черного в Азовское море.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает, что на проливы, соединяющие части открытого моря или исключительной экономической зоны и частично или полностью перекрываемые территориальным морем прибрежных государств, распространяется право транзитного прохода, которым пользуются все суда, включая военные корабли, и летательные аппараты (ст. 38 Конвенции). Это так называемое право свободного мореплавания.

Эта норма международного права полностью распространяется на Керченский пролив независимо от наличия территориальных вод и исключительной экономической зоны России.

Существует еще один любопытный документ – это «Обязательные постановления в морском порту Керчь», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2015 г. N 313.

Пункт 32 этих «Обязательных постановлений…» устанавливает освобождение от обязательной лоцманской проводки капитаны судов под государственным флагом Российской Федерации длиной менее 145 метров, с осадкой менее 4,5 метра.

Действия российских военных содержат признаки целого ряда преступлений, которые квалифицируются по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая покушение на убийство и воинское преступление – нарушение правил кораблевождения



Подвергшиеся атаке российских военных в Керченском проливе речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза» - «Бердянск» и «Никополь» имеют длину 20,7 м, осадкой 1 м., а рейдовый буксир «Яны Капу» длиной 29,3 м., имеет осадку 3,9 м. Однако, поскольку этот корабли Украины, в отношении их правила освобождения от обязательной лоцманской проводки не применяется. Очевидно неравенство при использовании прохода в Азовское море, установленное российским правовым актом. (На него, в частности, ссылался ФСБ в своей версии событий)





Рейдовый буксир «Яны Капу» Фото: bellingcat.com

Что нарушено во время сражения

В международном судоходстве действуют Международные правила предупреждения столкновения судов на море (МППСС-72). Правило 7 гласит: «Каждое судно должно использовать все имеющиеся средства в соответствии с преобладающими обстоятельствами и условиями для определения наличия опасности столкновения. Если имеются сомнения в отношении наличия опасности столкновения, то следует считать, что она существует».

Факт умышленного тарана российским военным кораблем украинского буксира (новые подробности столкновения читайте здесь), а также обстрел корабля, который привел к ранению трех военнослужащих и причинение имущественного ущерба другому государству, содержит признаки целого ряда преступлений, которые квалифицируются по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая покушение на убийство и воинское преступление — нарушение правил кораблевождения.





Таран у Керченского моста Скриншот с youtube.com

Ответственность, без сомнения должны нести непосредственные исполнители, и те, кто отдавал команды таранить судно, и те, кто нажимал на гашетку оружия.

В принципах Нюрнбергского процесса, сформулированных Комиссией международного права ООН, указывалось, что «исполнение приказа правительства или начальника не освобождает от ответственности… если фактически был возможен сознательный выбор». Приказ о применении оружия к военнослужащим страны, которая не находится в состоянии войны, не демонстрирует агрессивных намерений, очевидно преступен.

Вместо резюме

В начале 90-х на вопрос журналиста о перспективах правового государства, я ответил, что нынешнее право в России находится в эмбриональном состоянии и от нас зависит родится ли полноценный, здоровый ребенок. Прошли годы, ребенок родился и подрос, округлились лицо, рельефная мускулатура…, а присмотришься, …ребенок – олигофрен.

* Борис Кузнецов — российский адвокат, защищавший интересы членов 55 семей подводников, погибших на подводной лодке «Курск», автор книги «Она утонула. Правда о «Курске», которую скрыл генпрокурор Устинов». После того как в 2007 году в России против Кузнецова возбудили уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны, получил политическое убежище в США. В настоящий момент живет в Риге