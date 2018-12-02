Морской бой с утра до ночи

Расследователи из группы Bellingcat изучили все обстоятельства боевых столкновений в районе Керченского пролива 25 ноября, используя видео- и аудиоматериалы, обнародованные обеими сторонами конфликта. Восстановленная исследователями картина отличается от официальных версий обеих сторон.

Первое столкновение

Первое столкновение между двумя военно-морскими силами началось около 07:00 по мск. Украинские артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» направились к Керченскому проливу, чтобы достичь украинского порта Мариуполь. Примерно в это же время они были перехвачены судами российской береговой охраны «Дон» и «Изумруд».

В ФСБ утверждают, что пытались связаться с украинскими судами и потребовать вернуться назад, так как им не разрешено пересечь пролив без российского лоцмана. Украинцы утверждают, что они были незаконно перехвачены и имели право на свободный проход через пролив.

В версии ФСБ об утренних событиях, обнародованной на официальном сайте спецслужбы, нет ни слова о применении силы против украинских кораблей. Однако независимые расследователи считают доказанным тот факт, что украинцы уже тогда были многократно атакованы.

Bellingcat анализирует несколько источников. Один из них — перехват переговоров российских военных, опубликованный Службой безопасности Украины. Из этих записей следует, что, во-первых, российское судно «Дон» дважды протаранило буксир «Яны Капу». Сначала в 07:35 и второй раз в 7:44.

Еще одним свидетельством тарана российским кораблем «Дон» украинского буксира является распространенное видео, снятое с его борта. В видеоролике голос кричит «восемь двадцать один (08:21)» сразу после столкновения. Скорее всего, это время столкновения, и оно сходится с временными рамками, предложенными положением солнца, пишет Bellingcat. На видео также заметны повреждения от двух предыдущих ударов.

Второе столкновение

В течение дня суда береговой охраны России продолжали блокировать маневры трех украинских кораблей. Проход под Керченским мостом был перекрыт грузовым судном. В это время, как следует из переговоров российских моряков, один из кораблей принял на борт 10 спецназовцев.

На видео ТК «Звезда» в нескольких сотнях метров от одного из украинских катеров виден грузовой корабль «Авиона». По данным сайта MarineTraffic, отслеживающего морские суда, ясно, что «Авиона» была на якоре в Керченском проливе на протяжении всего ноября. Отталкиваясь от этой информации, расследователи делают вывод, что украинское судно находилось в территориальных водах не только Крыма, но и материковой части России. Bellingcat при этом отмечает, что Украина, ссылаясь на соглашение 2003 года, говорит о возможности свободного прохода через пролив как российскими, так и украинскими судами.

После 18:00 по местному времени украинские корабли попытались покинуть район и вернуться в свой Одесский порт. Россияне преследовали их и подвергли обстрелу. Несколько украинских солдат получили ранения, а корабли позже были захвачены российскими военно-морскими силами.

Заявления ФСБ о том, что перехват, предупредительные выстрелы и огонь на поражение были совершены в «территориальных водах России» не соответствуют данным о местоположении судов, которые ФСБ сама и опубликовала. Когда «Бердянск» попал под обстрел, он находился на 22,72 км от побережья Крыма и более чем в 500 м за пределами заявленных Россией территориальных вод, утверждают авторы расследования. В Bellingcat отмечают, что Украина, вероятно, имеет доступ к более точным данным о местоположении и могла бы их обнародовать, если хочет добавить ясности в ситуацию.

То, что огонь по «Бердянску» был открыт, когда тот находился в международных водах, подтверждает и сообщение одного из украинских судов, опубликованное украинским изданием Liga Novosti: «Сколько у вас раненых? Мне нужна помощь! Мне нужна помощь!» Далее голос называет координаты, которые показывают, что судно находилось в нейтральных водах.

По итогам расследования его авторы делают несколько выводов:

– украинские корабли действительно входили в российские территориальные воды, прилегающие как к Крыму, так и к материковой части России;

– украинский буксир «Яни Капу» был протаранен не менее четырех раз;

– катер «Бердянск» находился уже в международных водах, когда по нему был открыт огонь со стороны российских кораблей.