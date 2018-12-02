Льва Пономарева будут судить за пост в Facebook

На директора движения «За права человека» Льва Пономарева составили административный протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как пишет «Новая газета», в протоколе говорится, что Пономарев разместил на своей странице в Facebook пост с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В документе отмечается, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям и что у него более 8 тыс. подписчиков.

Тверской районный суд рассмотрит дело Пономарева 5 декабря.

Акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых, прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия не были согласованы с властями.

Ранее Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела «Нового величия». Штраф за одиночный пикет, который не требует уведомления, был наложен из-за того, что согласно президентскому указу, во время чемпионата мира по футболу и до 25 июля любые публичные мероприятия, не согласованные с властями, были запрещены.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Сотрудник правоохранительных органов предложил активистам преобразовать чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний».

По делу «Сети» проходят 11 человек, которые, по версии следствия, участвовали в террористическом сообществе. Они якобы готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что из них пытками заставляли дать признательные показания.