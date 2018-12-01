Умер 41-й президент США

41-й президент США Джордж Буш-старший ушел из жизни в возрасте 94 лет. О его смерти через американские СМИ сообщила семья.



«Он был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать», — говорится в заявлении семьи политика.



Джордж Буш-старший был 41-м президентом США, возглавляя страну в 1989-1993 годах. До этого с 1981 года он был вице-президентом. На время его президентства выпали распад СССР и война в Персидском заливе.

После Второй мировой войны, закончив Йельский университет, Джордж Буш начал политическую карьеру в республиканской партии. Был избран в конгресс, работал посланником США в ООН и послом в Китае. В 1976-77 его назначили директором Центрального разведывательного управления, напоминает «Би-би-си».

Рональд Рейган выбрал Джорджа Буша своим партнером в президентской гонке, и в 1981 тот стал вице-президентом. В 1988 Буш выигрывает выборы, и сам становится президентом США.

В 1991 году Буш подписал с президентом СССР Михаилом Гобачевым Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-1, по которому ядерные потенциалы двух государств сокращались на треть.

После распада СССР было объявлено о фактическом окончании «холодной войны».

После своего первого срока в качестве президента Джордж Буш-старший проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.

