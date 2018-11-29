Концерты рэперов отменяют из-за расстрела в Керчи и взрыва в Архангельске

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на двух источников. По их данным, после двух инцидентов начались проверки аккаунтов подростков, состоящих в соцсетях в группах левого и анархического толка, а также в группах, посвященных «колумбайнам» и тому подобным сообществам агрессивной тематики. По итогам анализа совпадения таких треков на страницах агрессивных подростков левого, анархистского и агрессивного толка и был составлен неформальный список артистов, чьи песни подлежат проверке на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны.
Собеседники, близкие к администрации президента, рассказали изданию, что не имеют никакого отношения к отмене концертов и относятся к этому скорее негативно, так как подобные запреты усиливают протестные настроения у молодежи. Znak.com приводит слова главы правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова, который считает, что в механике появления черного списка рэп-исполнителей нет ничего неожиданного, так как это является стандартной рефлекторной реакцией в отсутствие стратегии и политики.
В пользу версии об инициативе силовиков, а не Кремля говорит инициатива поддерживать рэперов государственными грантами. Ее высказал председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин. В свою очередь представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что власть не должна общаться с музыкантами на языке запретов: «Это литература сегодняшнего молодого поколения... с этими ребятами надо налаживать диалог».
Ранее рэпер Хаски, которого в Краснодаре после срыва концерта задержала полиция, сообщил, что он не сможет провести большинство из концертов тура в объявленные даты. Выступления в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново переносятся на 2019 год. Музыкант признался, что решение продиктовано «давлением понятно кого» и собственной усталостью. Параллельно с этим стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» провели беседу с группой IC3PEAK перед их концертом. Ранее выступления IC3PEAK были отменены в Перми и Новосибирске после переговоров с силовиками. Они также угрожали владельцам площадок, на которых должны были пройти выступления группы в Казани и Нижнем Новгороде. Однако в этот раз сотрудники Центра «Э» и управления общественной безопасности лишь провели с организаторами инструктаж по безопасности проведения мероприятий и дали им общие рекомендации.