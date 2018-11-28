Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование»

Навальный заявил, что в среднем за партию власти голосуют около 30–35% избирателей, остальные голоса распределяются между другими кандидатами. Политик предложил всем противникам «Единой России» голосовать за того оппозиционного кандидата, у которого шансы на победу более высокие. Этого кандидата будет определять команда Навального на каждом участке исходя из результатов предыдущих выборов в регионе и последних социологических опросов.
«Думаете, нам хотелось топить за ЛДПРовца в Хабаровске? Думаете, мы были счастливы от поддержки коммуниста в Приморье или Хакасии? Нет. Но мы видели большую картину: надо разрушать монополию «Единой России». Поэтому и ролики записывали за ЛДПР и КПРФ, и оплачивали их продвижение, и я в своей программе агитировал. Это сработало, и плюсы от поражения кандидатов ЕР бесконечно больше, чем минусы от того, что губернатором стал чувак, который за Жириновского или за Сталина», — объяснил оппозиционер.
По словам Навального, при существующем в настоящее время низком уровне явки для разрушения монополии ЕР достаточно тех, кто активно следит за политикой в интернете. Таким людям Навальный предлагает зарегистрироваться на проекте «Умное голосование», после чего совместно со штабом оппозиционера определить «кандидата номер два» на выборах. Затем агитировать за него и в конце концов проголосовать.
«Нашей главной проблемой станет то, что сами партии категорически откажутся участвовать в этом. Им запретят, им страшно. Поэтому будут страшные крики: «ШТОА?! Голосовать за сталинистов?!». После чего «Яблоко» вновь получит 0 мандатов, хотя можно получить 5-6. Просто нормально отнестись к тому, что у коммунистов их будет 15 и надо отдать им 15 округов, а не выдвигать бестолкового кандидата во всех 45 округах. Партии договориться не смогут и не станут. А мы договоримся. По крайней мере, попробуем», — написал Навальный.