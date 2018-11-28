Алексей Навальный: Как мы будем побеждать «Единую Россию» на выборах

Рассказываю, что мы будем делать дальше и в чём наша политическая стратегия.

Все же спрашивают: Алексей, объясни, в чём план.

Наш план много в чём, а сегодня я расскажу о части плана, который связан с электоральной борьбой. То есть с выборами.

Вот он. Умное голосование: https://2019.vote/

Я подчеркиваю: стратегия борьбы, обнародуемая сегодня, касается именно выборов. Есть митинги, есть акции, есть расследования и тд и тп, но есть и выборы. Они разные, мы относимся к ним по-разному. Какие-то можно только бойкотировать, как это было с последними президентскими. В каких-то участвовать почти бесполезно из-за уровня фальсификаций. Но в каких-то вполне можно побеждать. В первую очередь это касается выборов в крупных городах.

Например, они будущей осенью пройдут в Москве. Например, они будущей осенью пройдут в Санкт-Петербурге. Так или иначе огромное количество людей будет в них участвовать.

Будут разные планы, будут разные списки и разные идеи. Споры бесконечные.

Мы предлагаем свою стратегию борьбы на выборах, и я очень прошу всех внимательно почитать мой пост, посмотреть видео.

Обдумать всё. Если поддерживаете нас, то написать об этом. Зарегистрироваться. Если вы не согласны, то пишите, почему. Какой план может быть лучше.

Мы свой составили по результатам долгих размышлений, большой социологической работы, обсуждений с лидерами общественных мнений, которым доверяем.

Мы убеждены, что эта стратегия — лучшее из того, что сейчас можно делать в смысле выборов. Всё будет непросто. Мы понимаем, как этому начнет противодействовать Кремль. Мы понимаем уязвимые стороны, но это — лучший из возможных вариантов.

Итак.

Мы считаем, что главной и реальной целью на выборах может быть разрушение монополии «Единой России».

Это было бы очень классно и здорово: иметь свою партию. Настоящую, хорошую. Партию «Россия Будущего». Она бы проводила праймериз, выдвигала отличных кандидатов. Не трусов и не мурзилок.

Она и будет выдвигать, но мы все отлично понимаем, что Кремль нашу партию боится и регистрировать не будет. А наших кандидатов постарается снять.

Поэтому «легальная политика» (то есть где есть выборы) останется закрытой зоной, куда допущены только «системные игроки». То есть более-менее подконтрольные партии и кандидаты. Надо ломать эту ситуацию, но и понимать, что же делать, если не ломается.

«Единая Россия» теряет популярность, а повышение пенсионного возраста вообще нанесло сильный удар по этой партии жуликов и воров, но её кандидаты продолжают выигрывать округа в 99% случаев. Почему?

Да простая математика. «Едру» обеспеспечено голосование не ниже 30-35%. За счет админресурса, телевизора и сгона бюджетников. А остальные 65 — 70% людей проголосуют против ЕР, но за кандидатов от разных партий. Стандартный расклад: второе место у КПРФ, третье-четвертое у СР и ЛДПР, какие-то крохи у ЯБЛОКА и у остальных.

И вроде большинство против ЕР, но они снова победили.

Никогда бы не победили, если бы КПРФ, СР и ЛДПР разделили округа. Не победили, если бы ЯБЛОКО и КПРФ разделили округа в центральных районах крупных городов.

Но это главная задача АП: следить за тем, чтобы партии не договорились. И чтобы кандидаты КПРФ ругали «продажных либералов», а яблочники клеймили «тупых сталинистов».

Если всё работает так, то кандидат от ЕР побеждает и с 35%.

Что бывает, когда эта схема ломается, мы видели совсем недавно на выборах в четырех регионах, где путинские кандидаты неожиданно проиграли.

Произошла стихийная консолидация избирателей. В первом туре все шли и голосовали за единоросса. А во втором туре все отбросили идеологические предпочтения и проголосовали «за самого жирного».

Мы в этом активно участвовали. Думаете, нам хотелось топить за ЛДПРовца в Хабаровске? Думаете, мы были счастливы от поддержки коммуниста в Приморье или Хакассии?

Нет. Но мы видели большую картину: надо разрушать монополию «Единой России». Поэтому и ролики записывали за ЛДПР и КПРФ, и оплачивали их продвижение, и я в своей программе агитировал.

Это сработало, и плюсы от поражения кандидатов ЕР бесконечно больше, чем минусы от того, что губернатором стал чувак, который за Жириновского или за Сталина.

Будет ли такое работать дальше само по себе на всех выборах?

Нет.

1. На губернатопских выборах есть второй тур, а на всех остальных — нет.

2. Кремль позаботится о том, чтобы договороспособность системных партий стала ещё меньше.

И кажется, что мы с вами ничего тут сделать не можем.

Но на самом деле можем. Два слова: консолидированное голосование. Или, как мы и назвали наш проект: умное голосование.

Первый раз мы экспериментировали с этим в ходе «барвихинского эксперимента», когда Памфилова только пришла в ЦИК и обнаружили, что власти его страшно испугались.

А сейчас условия стали даже лучше:

- явка избирателей на выборы снижается. Ну конечно, им неинтересно.

- рейтинги «ЕР» и Путина упали значительно.

И мы с вами (внимание, здесь вся суть проекта) можем договориться, за кого голосовать. Выбрать «самого жирного» и протащить его, чтобы прокатить кандидата от ЕР.

В условиях, когда системные партии и политики НИКОГДА не договорятся между собой, мы можем договориться сами.

То есть оппозиция в виде самих избирателей а) объединится б) договорится и в) разделит округа.

И тут вы мне сразу отвечаете:

- Алексей, ты чокнулся. Не могут договориться 40% избирателей. Ты свои возможности-то не преувеличивай. Без телевизора это не сделаешь. Ты можешь убедить несколько процентов. Ну 10. Ну или 25 в самых крупных городах. Не больше. Этого не достаточно.

А я вам говорю. И мы посчитали. И вы можете ознакомиться с расчётами. Что не надо нам 40% убеждать. На этой низкой явке нам достаточно тех, кто в интернете сидит. Важно только то, чтобы они не идеологически голосовали, не за «свою партию», а по-умному. Все вместе, сообща, за одного кандидата против ЕР.

На самом дела нам нужно для типичных выборов в крупном городе, а конкретно в Москве и Питере на ближайших выборах, чтобы в «умном голосовании» приняли участие

- 3% от общего списка избирателей из тех, кто раньше вообще забил на выборы и не ходил.

плюс

- треть от тех, кто и так ходил раньше и голосовал против «ЕР».

Внимание: 33% не от общего списка избирателей, а от тех, кто и так голосовал за оппозицию. Просто в этот раз они должны дружно проголосовать за одну фамилию.

И тогда мы реально лишим «Единую Россию» большинства. И голосов будет с запасом. На самом деле это еще пессимистическая модель. Мы видим, что достаточно будет формулы: 3% новых + 20% от тех, кто и так против ЕР.

Давайте рассмотрим на конкретных округах. Самые большие выборы из ближайших — Мосгордума. И «Единая Россия» там имеет 38 мест из 45.

Причём большинство из этих мест они получили ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ, ЧТО ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ РАСПЫЛИЛИСЬ МЕЖДУ ОППОЗИЦИОННЫМИ КАНДИДАТАМИ.

Рассмотрим три конретных округа, где депутатами стали «единороссы», но станут, соответственно, коммунист, яблочник и эсэровец, если мы применим «умное голосование».

Фамилии я выкинул и еще раз хочу призвать не фокусироваться на них. Все кандидаты могут быть довольно плохи. Но наша цель — разрушать монополию «Единой России».

Разрушим — сможем и нормальных кандидатов выдвигать.

Юго-восток Москвы. ЕРовец побеждает с 40%. И нам будет очень легко вынести его на этой явке (она была 21,04%), если относительно небольшое количество из нас не будет слишком много рассуждать о том, какие плохие коммунисты, а просто проголосует за него, как за антиедроссовскую функцию.





Юго-запад. Справедливоросс легко побеждает при «умном голосовании»:







Север Москвы. Здесь легко проходит «Яблочник», если все мы за него.





Нашей главной проблемой станет то, что сами партии категорически откажутся участвовать в этом. Им запретят, им страшно.

Поэтому будут страшные крики: ШТОА?! Голосовать за сталинистов?!

После чего «ЯБЛОКО» вновь получит 0 мандатов, хотя можно получить 5-6. Просто нормально отнестись к тому, что у коммунистов их будет 15 и надо отдать им 15 округов, а не выдвигать бестолкового кандидата во всех 45 округах.

Партии договориться не смогут и не станут. А мы договоримся. По крайней мере, попробуем.

Кто хочет покопаться с цифрами из этих примеров и убедиться в том, что математика на нашей стороне, заходите сюда.

Очевидный вопрос: а как ты определишь «самого жирного» кандидата, то есть «кандидата второго места»?

На самом деле это легче, чем кажется. В первую очередь мы просто будем анализировать результаты предыдущих выборов. Плюс социология. Плюс, давайте честно скажем, чаще всего и так понятно, какой кандидат сильнее. Кто работает, а кто нет. У кого есть информационные ресурсы и известность.

Понятно, что спор на эту тему всегда будет. Но мы будем делать честный и объективный анализ и объяснять выбор так, чтобы с ним согласилось большинство.

Можно праймериз проводить, но с ними есть одна проблема. Власть просто тупо не будет регистрировать на выборах победителя праймериз. Тем не менее это возможный механизм. В нормальной системе он лучший.

Как это работает на практике?

1. Вы все обдумываете и принимаете решение участвовать. Объединяться со всеми для «умного голосования». Если не решаете, то задаете мне вопросы, уточняете что-то. В ближайшие месяцы я только и буду делать, что объяснять да разъяснять.

2. Вы регистрируетесь на сайте, сообщая дом в котором живёте (квартиру не надо), чтобы мы понимали, какой у вас избирательный округ.

3. Используя результаты предыдущих выборов, социологию и тд, мы определяем «кандидата номер два». То есть не единоросса, у которого максимальные шансы победить. Присылаем вам инструкцию, за кого голосовать, и объяснение, почему мы так решили.

Сразу скажу: дойти до уровня самого низового — районных муниципальных депутатов — сейчас мы можем только в Питере. Пока наш проект охватывает уровень федеральный, региональных заксобраний и городских собраний в крупных городах. Но мы работаем над этим.

4. Мы с вами вместе агитируем всех присоединяться.

5. В последний месяц перед выборами мы с вами агитируем с неистовой силой, чтобы те, кто интересуется политикой меньше, чем мы, всё же заглянули на сайт, ввели свой адрес и получили рекомендацию по голосованию.

Так и будем побеждать. Не сразу, конечно. Всё будет сложно и тяжело.

Но уверяю вас: сейчас нет никакой другой более эффективной электоральной стратегии.

Только голосовать с умом. Если мы с вами не договорились заранее, то поход на выборы не имеет никакого смысла.

Размышляйте. Регистрируйтесь. Обязательно обсудите это с друзьями и знакомыми. Можете критиковать, главное обсудите.

Это наш план и новая большая кампания.

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