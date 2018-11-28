Путин: украинские власти успешно продают антироссийские настроения

По словам Путина, произошедшее было провокацией, которую организовал президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов, передает «КоммерсантЪ».

Украинские военные суда «вторглись в территориальные воды Российской Федерации», а российские пограничники действовали в рамках закона, сказал президент в ходе выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». «Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны. <...> Украинские власти успешно продают антироссийские настроения», — считает Путин.

25 ноября в Керченском проливе погранслужба ФСБ задержала три украинских судна и их экипажи. Моряков обвинили в нарушении государственной границы России. В ряде регионов Украины ввели военное положение на 30 дней.

Столкновение российских и украинских военных поставило под вопрос переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что его встреча с Путиным, которая планировалась на саммите «Большой двадцатки», может не состояться из-за столкновения российских пограничников с кораблями ВМС Украины. В интервью The Washington Post Трамп сказал, что ожидает «полного отчета» об инциденте от своей команды по национальной безопасности. В Кремле считают, что встреча в Аргентине состоится, несмотря на заявления Трампа.

«Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.