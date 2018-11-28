Музыка вне «закона»

Очередной жертвой цензуры современной России стала группа IC3PEAK, концерты которой сорвали в Казани, Нижнем Новгороде, а 27 ноября и в Перми. Концерт планировалось провести в пермском клубе Cape Town, но, как сообщил арт-директор заведения Давид Шелтер, глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков рекомендовал руководству бара не проводить мероприятие из-за «суицидальной направленности» текстов группы. В мэрии сообщили, что на встрече с руководителем клуба обсуждались вопросы окончания ремонта и сдачи клуба в эксплуатацию, соблюдение требований мер безопасности при проведении массовых мероприятий.



IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — популярная в молодежной среде группа, синтезирующая современное искусство и поп-музыку. Выступала в США, Южной Америке, Европе, на крупных музыкальных фестивалях. В новом альбоме «Сказка», как сказано в его аннотации, группа обращается одновременно и к русскому фольклору, и к сегодняшней общественно-политической обстановке.

Концерт было решено перенести в клуб «Мичурин», но и там он был отменен, а самого Шелтера вызвали в полицию. Организаторы в закрытой группе в социальной сети «ВКонтакте» за час до начала вечеринки рассказали поклонникам IC3PEAK о третьей площадке — баре «Кама».

Как сообщает портал 59.ru, уже за 20 минут до концерта фанаты были у входа в заведение, здесь же были полицейские и сотрудники ГИБДД, которые проверяли документы и переписывали номера машин, из которых выходили желающие попасть на концерт. «Мы всегда патрулируем места проведения массовых мероприятий», — пояснил один из правоохранителей.





Фото: портал 59.ru

Около 20:15, то есть примерно через 15 минут после планируемого начала концерта, музыканты вышли к поклонникам и объяснили, что он не состоится. «Мы не делали ничего противозаконного, это какой-то беспредел», — сказала вокалистка команды Анастасия Креслина. Она напомнила об отмене концертов рэпера Хаски, которого ранее даже арестовали в Краснодаре, и призвала всех продолжать ходить на выступления любимых музыкантов.

Собравшихся на улице фанатов полиция просила разойтись по причине «незапланированного массового собрания». В клуб пришел человек в штатском, который по данным корреспондента 59.ru, присутствовал и на акциях протеста, организованных сторонниками Алексея Навального. Именно по его указанию, например, 9 сентября производились задержания.

В итоге музыканты остались внутри клуба, а поклонники снаружи. При этом исполнителей не выпускали из заведения, пока не вмешалась адвокат Ольга Бедерсон, которая сотрудничает в Перми со штабом Навального. Как сообщили в штабе, именно после ее вмешательства группу отпустили. Адвокат не смогла дать правовую оценку случившемуся, потому что сотрудники полиции не предъявляли каких-либо оснований для своих действий и не говорили, почему произошла облава.





Фото: портал 59.ru

«Изначально мне сообщили, что группу не отпускали отсюда «до момента, пока их не сопроводят за пределы Перми», — рассказала Бедерсон корреспонденту 59.ru. — Но когда я приехала в заведение, оказалось, что они абсолютно свободны и могут уехать отсюда туда, где остановились в Перми, но в сопровождении сотрудников — для их безопасности. Группа, конечно, не согласилась. После долгих препирательств их отпустили».





Скриншот из Instagram



«Тачка с фсбшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва», сообщили музыканты



Музыканты уехали к себе в отель. Впереди у них еще ряд концертов в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибиске и других городах.

«Сегодня наш концерт в Перми был сорван. Тачка с фсбшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва. Спасибо, мы чувствуем себя в безопасности. Едем дальше», — говорится на странице IC3PEAK во «ВКонтакте».





Скриншот из Instagram

Как сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, по его информации, «черный список» исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России.

Ранее ряд концертов после предупреждений прокуратуры были сорваны у рэпера Хаски. 21 ноября в Краснодаре его задержала полиция — после того, как концерт музыканта был отменен, он вышел из клуба и начал выступление, запрыгнув на автомобиль. Через пару минут Хаски задержали полицейские, возбудив против него три административных дела: о незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и отказе пройти медицинское освидетельствование. Суд первой инстанции арестовал музыканта на 12 суток за мелкое хулиганство. Апелляционная инстанция позже постановление отменила. Прокуратура усматривает в текстах Хаски призывы «к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков». По похожим причинам были отменены выступления рэпера Элджея.

О мотивах чиновников, запрещающих концерты популярных групп, и о возможной реакции молодежи читайте здесь.