Telegram на продажу

В администрации президента платят крупнейшим политическим каналам в Telegram, чтобы они размещали у себя заказные материалы. Об этом говорится в публикации «Проекта».

Журналисты провели эксперимент: под видом заказчиков они связались с администраторами нескольких каналов. Так, анонимный канал «Незыгарь» запросил за пост из 100 слов без уточнения, что он является рекламой, 1,5 биткойна, что равно примерно 630 тыс. руб. Есть также пакетное размещения: за три публикации — три биткойна. За пост меньшего объема «Незыгарь» запросил 0,008 биткойна за каждое слово.

Также «Проект» пишет, что администрация президента приняла решение начать работу в Telegram в конце 2016 года. Это было нужно Кремлю, чтобы к президентским выборам иметь возможность распространять на этой площадке нужную информацию. Ответственные за работу с каналами чиновники просили около 200 млн руб., но получили меньше, пишет издание.

Кремль взял для этой работы бывшую участницу движения «Наши» Кристину Потупчик. У нее появлялись группы каналов, которые писали посты и репостили друг друга, распространяя нужную информацию. К этим каналам «Проект» относит «Акитилоп», Ortega и «Полный П». Бывшие «Наши» были причастны и к каналам 338 (Андрей Жариков) и «Медиатехнолог» (Дмитрий Кирьян и Александр Черноудов). Собеседники издания в Кремле называют Потупчик одним из основных подрядчиков в Telegram и сейчас. Число ее каналов множилось, а теперь Кремль доверяет ей и более широкую работу — системное реагирование на негатив по отношению к власти в социальных сетях. Именно под новые задачи у нее появился офис недалеко от Старой площади. Еще одним подрядчиком АП стал Фонд развития гражданского общества бывшего начальника внутриполитического управления Константина Костина, который поручил работу бывшему чиновнику Станиславу Апетьяну. Издание пишет, что последний имеет отношение к созданию каналов «Методичка» и «Минправды».

Работает в Telegram и большой бизнес. По данным «Проекта», «Роснефть» предположительно купила в 2017 году крупный канал «Караульный». Есть у нефтяников и другие каналы, они сейчас могут быть задействованы в информационной атаке против вице-премьера Дмитрия Козака, который ведет переговоры с отраслью о заморозке цен на бензин, предполагают в издании.

Также Кремлю удалось ввести в Telegram стоп-листы. Во многих каналах нельзя критиковать членов Совета безопасности и упоминать администрацию президента. Так, когда «Проект» предложил администратором канала «Караульный» разместить о них негативную информацию, то получили отказ.

Стоп-листы внедряли либо постановкой канала в целом под контроль лояльным подрядчиком, либо покупкой блоков. «Поставить блок» можно на негативное упоминание определенных политиков, людей и событий. Один из подрядчиков рассказал изданию, что получал от крупного футбольного клуба заказ заблокировать распространение негативной информации об арестованных футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве. Чтобы негатив никто не заметил, достаточно поставить блок в пяти-шести ведущих каналах, это будет стоить 1,5-6 млн руб. в месяц.

Telegram с апреля 2018 года блокируется на территории России Роскомнадзором в соответствии с решением Таганского суда Москвы после того, как руководство мессенджера отказалось передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей.