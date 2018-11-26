Керченский прецедент

Что нарушено

25 ноября корабли украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. В ходе задержания сотрудники российской пограничной службы применили насилие, опасное для жизни. По данным ВМС Украины, шесть украинских моряков было ранено (российская сторона говорит о трех раненых), все три украинских судна захвачены вместе с экипажем в составе 23 человек и доставлены в порт г. Керчь, находящийся на территории Крымского полуострова, который Украина считает оккупированным. (Подробнее о приграничном конфликте читайте здесь и здесь.)

Несомненно, что действия России подпадают под определение агрессии, закрепленное в ст. 3 резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года ( пп. “а”. “с” и “d”).

Своими действиями российская сторона, нарушила базовые принципы Организации объединенных наций, касающиеся неприменения силы или угрозой силы в международных отношениях. Кроме того, были существенно нарушены положения раздела 2 Конвенции ООН по морскому праву (в этом разделе определяются границы территориального моря), а также ст. 2 Договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 г. В последнем прямо сказано: «Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства».

О возможной ответственности

В связи с тем, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает правом ветировать его решения, привлечение РФ к ответственности, в том числе за упомянутые нарушения международных и двусторонних договоров и принципов, становится достаточно непростой задачей.

Если Генассамблея признает существенное нарушение базовых принципов ООН и тот факт, что Россия является стороной конфликта, то руководствуясь п. 3 ст. 27 Устава ООН и принципом «in propria causa nemo judex», Россию могут обязать воздержаться от голосования в Совете Безопасности ООН по вопросу разрешения спора



Тем не менее, другие государства-члены ООН обладают правовыми инструментами для мирного разрешения сложившейся ситуации в рамках действующего международного права. Однако это потребует экстраординарных усилий и разработки новых, еще не применявшихся в международной практике подходов.

Так, вполне возможно, в соответствии с правилом 9 свода правил и процедур Генеральной Ассамблеи ООН, добиться созыва чрезвычайной сессии Генассамблеи. В таком случае, если Генассамблея признает факт существенного нарушения базовых принципов ООН и тот факт, что Россия является стороной конфликта, то руководствуясь п. 3 ст. 27 Устава ООН и принципом «in propria causa nemo judex» (никто не может быть судьей в собственном деле), российская сторона была бы обязана воздержаться от голосования в Совете Безопасности ООН по вопросу разрешения этого спора.

Правовых прецедентов разрешения подобных споров в новейшей истории не было. Дело в том, что ситуация достаточно уникальна. Россия захватила Крым и построила мост. И теперь имеем конфликт двух картин мира: РФ полагает, что ее территория распространяется на мост и полуостров, а другие страны, прежде все Украина, с этим не согласны. Соответственно, возникает вопрос использования акватории.

Проблему может разрешить ООН, но я сомневаюсь, что сформируется достаточно широкая коалиция, готовая этим заниматься.

О военном положении

25 ноября 2018 года, президент Украины, созвал Совет национальной безопасности и обороны, который выступил с инициативой введения на всей территории Украины военного положения. Для вступления в силу указа президента о введении военного положения необходимо его одобрение Верховной Радой Украины.

Правовой режим военного положения определяется международными нормами гуманитарного права и законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Военное положение предполагает существенное расширение полномочий государственных органов, одновременно со значительным ограничением гражданских прав. Ограничение прав лиц, пребывающих на территории Украины, может касаться практически всех сфер общественной жизни (прав собственности, свободы передвижения, политических прав и т.д.). Однако, в настоящий момент не ясно, в каком именно объеме органы государственной власти намереваются воспользоваться своими возможностями. Обоснованность принятия таких чрезвычайных мер на всей территории страны вызывает серьезные сомнения.

* Владимир Жбанков — эксперт по международному праву, юрист-международник