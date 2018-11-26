Страсти по Хаски

Дело не в Хаски

(и даже не в хип-хопе)





Дмитрий Кузнецов, он же хип-хоп-артист Хаски в суде

Сорванные концерты в регионах, клипы, удаленные с Youtube, письма общественников и депутатов с требованиями разобраться и пресечь — новости в такой тональности, касающиеся самых популярных молодежных музыкантов, непрерывно появляются уже несколько месяцев. Кажется, государство в самых разных своих проявлениях обратило внимание на то, что в стране появилась совершенно новая молодежная музыка, и эта музыка им не понравилась. Речь идет прежде всего о популярных хип-хоп артистах, но не только: отмены концертов коснулись и почти пародийной подростковой группы «Френдзона», и поп-панк-коллектива «Пошлая Молли», и даже невинно-кукольной Монеточки.







Елизавета Гырдымова, она же Монеточка

«Родительская общественность Нижнего Новгорода» (кто бы ни скрывался под этим псевдонимом) отправила в соответствующие региональные службы целый список из 19 исполнителей с требованием не допустить их концертов в регионе; этот список более менее совпадает с чартами Apple Music за последний год — то есть с рейтингом самых популярных молодежных музыкантов. Все эти артисты добились успеха и всенародной славы без помощи телевидения и музыкальных медиа, это поколение Yuoutube и «Вконтакте»; вместе с тем, их нельзя назвать подпольными — все они прекрасно выступают в «Вечернем Урганте» на Первом канале и все в большей степени становятся главным источником доходов для промоутеров и организаторов концертов. И все они в той или иной степени аполитичны: единственным открытым политическим высказыванием в этом поп-музыкальном сегменте оказался альбом рэпера Фейса «Пути неисповедимы»; он же рассказал в интервью Олесе Герасименко для BBC о том, как люди, якобы близкие к администрации президента, пытаются угрожать популярным хип-хоп-артистам или склоняют их к сотрудничеству. Вскоре после этого осенний тур Фейса был отменен самим музыкантом; внятных комментариев о причинах отмены не последовало.





Рэпер Фейс

Кампания вокруг музыкантов — это не противостояние либералов и государственников, но классический конфликт отцов и детей: старшим (в том числе в погонах и в кабинетах) непонятен язык, на котором говорит следующее поколение, они чувствуют в нем угрозу



Дело не в политике

Запреты и удаления клипов практически никак не связаны с тем, присутствуют ли в песнях музыкантов гражданские и социальные высказывания (спойлер: их почти нет). К ним предъявляются претензии морального порядка: в треках Элджея, Gone.Fludd, Фейса и прочих много мата, секса, наркотиков и общего мрака.





Рэпер Элджей

Депутат Милонов требует «провести комплексную проверку деятельности Элджея» не потому, что Элджей хоть как-то угрожает родной для Милонова политической системе — а потому, что он воплощает, с точки зрения Милонова, разврат, аморализм и безнравственность. Клип группы «ЛСП» «Монетка», удаленный с Youtube в конце лета, полон намеков на групповой секс и суицид; против него открыто выступал Захар Прилепин, поддерживающий сегодня Хаски; к моменту удаления клип набрал 43 млн просмотров. После ареста Хаски многие начали припоминать ему поездки в ДНР и знакомство с Моторолой; но этот факт биографии ни к нынешним неприятностям артиста, ни даже к его музыке отношения не имеет — на виду сегодня не его (достаточно неявная) политическая позиция, а песня «Обезглавить, обоссать и сжечь» или устроенная им недавно инсценировка собственных похорон. Кампания вокруг музыкантов — это не противостояние либералов и государственников, но классический конфликт отцов и детей: старшим (в том числе в погонах и в кабинетах) непонятен язык, на котором говорит следующее поколение, они чувствуют в нем угрозу; кажется, что эти артисты «научат детей плохому». Именно поэтому не стоит ждать появления этих музыкантов на оппозиционных митингах — а если такое случится, вряд ли участники митингов будут им рады. Эффект этого конфликта — более долгосрочный: это свидетельство расхождения и непонимания поколений, которое будет проявляться многократно и в самых разных формах.

Запреты эффективны

Можно расценивать освобождение Хаски из-под ареста как победу гражданского общества — и, наверное, отчасти так и есть; но на более длинной дистанции кампания борьбы с музыкантами может оказаться неожиданно эффективной. Все эти письма общественников и инициативы депутатов направлены, конечно, не на самих музыкантов — а на организаторов концертов. Открытые силовые акции в избранных регионах плюс давление специально обученной «общественности» создают информационный фон, как бы объясняющий промоутерам, с какими музыкантами им лучше не связываться. Властям даже не нужно прибегать к открытым силовым действиям — достаточно распылить в информационном пространстве мнение, что с этими артистами «что-то не так». Промоутеры в регионах даже не будут вникать в детали; опасения, что концерт того или иного музыканта может быть в любой момент по непонятной причине сорван, достаточно, чтобы даже не начинать переговоры о его проведении. Причем у промоутеров всегда есть возможность оправдать свои действия не политикой, не страхом и не соображениями морали — а тем, что «плохо продаются билеты». А концерты в регионах именно для этого сегмента артистов, которых не зовут на корпоративы и на частные олигархические вечеринки — это важнейший источник дохода, и сокращение этих концертов будет для них в высшей степени болезненным.

Запреты неэффективны

Общественники и силовики могут доставить новому поколению музыкантов разнообразные неприятности — но они не в состоянии их запретить. Главные площадки для распространения их музыки находятся в сети, повлиять на промоутеров краснодарского или ростовского клуба достаточно просто, на Apple Music или даже «Вконтакте» — гораздо сложнее. Сама природа популярности этих артистов такова, что машина запретов не в состоянии за ней угнаться: общественники едва успевают выучить имена Фейса или Gone.Fludd, как самым популярным хип-хоп артистом в стране становится не известный еще вчера Big Baby Tape, а через месяц его сменит кто-то еще.





Рэпер Big Baby Tape

Само представление о том, что песня способна кого-то чему-то научить — тоже атрибут мира взрослых: тексты «новой школы» написаны на смеси разных языков и жаргонов и часто читаются с такой степенью внятности, что ни одна лингвистическая экспертиза не разберет. Но самое главное — все эти запреты создают у нового поколения чувство общности, тренируют солидарность: история с концертом #ябудупетьсвоюмузыку, организованном рэперами Оксимироном и Баста за несколько дней и проданном за несколько часов — свидетельство того, что любые участники этого расплывчатого сообщества, включая артистов федерального значения и стадионного уровня, готовы мгновенно объединиться, когда интересы этого сообщества оказываются под угрозой. Кажется, это и называется — «гражданское общество».





Рэпер Оксимирон





Рэпер Баста

Следующий большой концерт Хаски состоится 12 декабря на огромной московской площадке Adrenaline Stadium. И нет уже никаких сомнений, что он состоится.